El hidalgo de los mares

Condenada Leyenda Negra, que no cesa. Hasta el decimotercer canal, que parece algo decente, emite películas en las que el inglés nos pone como un ... lamentable pingajo. Recién, el estupendo actor Gregory Peck encarnó la figura de un tal almirante Horace (¿Se referiría a Horace Nelson?). Un barco de vela inglés, siglo XIX, le zurraba la badana a cuanto galeón español se cruzaba en su camino. El inglés, elegante, señorial, valiente, heroico… los españoles, sucios, andrajosos, desaliñados y groseros. O sea, lo de siempre. Ellos, qué buenos, y nosotros, qué malos y pérfidos. Nos tragamos esa píldora sin pestañear. Mentiras infames que nos servían hasta en los libros de texto de aquellos cenicientos años sesenta. ¿La culpa, de Gregory Peck o del director de la película? Evidentemente no. Ellos a lo suyo y a defender y ponderar la historia de su cultura y sus antepasados. Nosotros, como el avestruz, metiendo la cabeza en el hoyo. Tienen que venir los hispanoamericanos (Gullo, Lon, Zunzunegui) a sacarnos las castañas del fuego. Salvo la honrosa excepción de Elvira Roca o Iván Vélez y alguno más que olvido. Los demás, sobre todo en esas televisiones maléficas, perniciosas y traidoras, a seguir tragando la basura histórica de la Leyenda Negra.

¡Qué Horace, Gregory Peck ni qué ocho cuartos! A los ingleses, franceses y holandeses les dieron los marinos españoles hasta en el cielo de la boca. En cuanto hubo enfrentamientos directos la paliza fue descomunal. Que le pregunten a Pedro Menéndez de Avilés o a Álvaro de Bazán, a ver qué cuentan. Pero como los enemigos no podían con las derrotas que propinaban aquellos altaneros españoles, se pusieron a contar mentiras y a publicarlas por todo el mundo. Hasta hoy, que aún dura esa propaganda. En honor a la verdad, Gregory Peck no tiene la culpa. Me caía bien ese gran actor. Hizo películas magníficas. Enorme aquel periodista en una vespa por Roma con la linda Audrey Hepburn. Buenísimos «westerns» ('El oro de Mackenna', 'El salvaje'…) y el papel de su vida: Aticus Finch, el elegante abogado de 'Matar un ruiseñor'. No sé si hizo algo con el gran John Ford; otro que tal. Un maestro clásico de películas excelentes con John Wayne, War Bond y compañía. Claro, glorificaban las hazañas de aquella caballería que masacró a los pobres nativos americanos. 'Río Bravo', 'La legión invencible', 'El sargento negro', 'Centauros del desierto'... Muy bien. ¿Y qué fueron todos esos soldados azules al lado de los que iban con Hernando de Soto, Vázquez Coronado, Juan de Oñate o Juan Bautista de Anza? Nada, unos peleles; pero aquí, mejor dicho, allí en USA, gloria para los anglos y estiércol para la memoria hispana. Para colmo, la mayoría de nuestros parientes de Hispanoamérica se han tragado la cuerda de falsedades que les han contado los avispados padres anglófilos. Poder inmisericorde de la información. ¿Para qué servirán un Instituto de Cultura Hispánica o todo un Instituto Cervantes? «Oigo patria tu aflicción, y no entiendo por qué callas, viendo a traidores canallas despedazar la nación…». Versos que atribuyen a Espronceda ¿O fue otro el que los escribió? Ya veremos.