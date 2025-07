Gabachos y curacas

Comenta Compartir

Vamos con los primeros. La cuarta acepción de «gabacho» dice: despectivamente francés, en español. Creo que he escrito sobre los franceses y el idioma francés ... demasiadas veces. Por algo será. Me parece que fue Bernardo del Carpio el que tendió aquella celada que acabó con Roldán en los Pirineos. ¿Qué hacían ya por aquí los francos? La Peña de Francia. ¿Cómo se llamaba el franco que enamoró a Floripes? Guido de… no recuerdo, Beltrán Dugesclin, Murat, Dupont en Bailén, el rifirrafe del Dos de Mayo, etc. ¿Cómo no íbamos a estudiar francés? Y tan contentos y orgullosos de haberlo hecho. Cómo sería el nivel que ya en quinto de bachillerato estudiábamos en un libro de pastas amarillas 'La Literature francaise par les textes' totalmente en francés. Aún lo conservo. 'Lettres de mon moulin' de Alphonse Daudet, Francois Rabelais, Maurois, Verlain, Valery… 'Ce toit tranquile ou marchent des colombes…'. ¿No os gusta el francés? Pues a mí sí. Otra cosa son los gabachos, que no han hecho en la historia más que asomarse desde los Pirineos a ver si podían invadir la península y apoderarse de la Hispania fecunda. Claro que aquí el cura Merino y el Empecinado se lo ponían difícil. Y no digamos Pau Gasol, que en aquella final de la Copa de Europa les metió una zurra de campeonato. Bueno, lo de Nadal en Roland Garros no tiene parangón. No me extraña que estén resabiados. Pero yo amo ese idioma hermano, lengua románica como la nuestra. ¿Qué quiero decir con ello? Que muy bien, las nuevas generaciones abandonaron el francés por el inglés. Que con su gin-tonic se lo coman. Yo prefiero un campari o un pernot. ¿Recordáis a Françoise Hardy? «Tous les garçons et les filles de mon âge se proment par la rue deux par deux…». ¿O a Gilbert Becaud? «Et maintenant, que vais je faire?». Pues eso: Vive la langue française!

Y ahora los segundos. Curacas. Me atiende una cholita linda. «¿Qué tomará usted?». ¿De dónde eres, de Apurímac, de Tacna, de Chiclayo o del Cuzco? «No señor, soy de Lima». Ya estamos. No puedo remediarlo. Yo creo que participé en aquella jornada de Cajamarca. Ah Lima, la ciudad del polvo y la niebla, como la llama Jaime Bayly, ese peruano de Cayo Vizcaíno, par de Miami. Queramos o no, el Perú se nos pone delante a cada poco que deambulamos por libros o televisoras. Recién, ese hispanista limeño, Rafael Aita nos habló de aquellos sucesos del incario y, en efecto, coincidía con lo que ya habíamos leído: el que tuvo la culpa del jaleo que se armó fue Gonzalo Pizarro, hermano menor de Francisco. ¿A quién se le ocurre quedarse con la mujer del inca Manco Yupanqui, así por las malas? También es cierto que Atahualpa y Huáscar tenían el panorama teñido de sangre, y claro… Menos mal que llegó un religioso hábil como nadie y paró el desconcierto, Pedro de Lagasca. Los incas fueron reconocidos y engrosaron la nobleza del virreinato tanto como los españoles. En las aldeas incas gobernaron los curacas, caciques, alcaldes, gobernadores o como queramos. Y así trescientos, casi cuatrocientos años. Ah el Perú…, qué pena.

