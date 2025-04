Una foto de guasap

Me ha llegado una foto al móvil. Una entre las mil que me acoquinan cada día. Este artefacto se ha vuelto loco de remate. Andamos ... todos como ebrios enviando vainas a los conocidos. Bueno, pues como cada día, desde la hora del alba, que es cuando enciendo en trasto, empiezan a llegar los guasap. Por cierto, ¿cuál es el plural de guasap, guasapes o guasaps? Como quiera que sea, fatal. Una repugnante palabrucha que nos ha clavado hasta el tuétano la pérfida Albión, como la Leyenda Negra, que no descansa.

A ver si voy a lo que pretendo y no me pierdo entre la hojarasca. En fin, bien, pues me ha llegado la foto por el dichoso gusasap. Una señora con peineta y mantilla se inclina y besa la tela, roja y amarilla, de la bandera. De la bandera de la patria española, que no es moco de pavo ni cualquier cosa. Esa señora, dignísima, se inclina y nos besa a todos, a los vivos y a los muertos. A los que las ofenden, a ella y a la bandera, cada día y a los que ya no están, y que además dieron su vida por esa bandera precisamente.

La reina, la madre del rey de hoy y esposa del rey de ayer. Doña Sofía. Y además, griega. Griega de origen y española a carta cabal. Una señora reina de adusto y sencillo porte y ejemplar conducta. Víctima de todos y de todo. Ahora parece viuda, con su marido en el exilio. Doña Sofía se inclina y al paso de la bandera la prende y la besa. Parece nada el gesto y es mucho, muchísimo. Es el nuestro, el de los que amamos a esa bandera, y en ella a Viriato, a Roma, a don Pelayo y la Reconquista, a los Reyes Católicos y al Imperio de casi cuatrocientos años. A la bandera de liberales y conservadores; a la de Federico García Lorca y de Ramiro de Maeztu. Para qué seguir.

Y luego el otro. Un gracioso de los que abundan en las televisiones-letrinas que hoy nos colman mesas y sobremesas. Un tipo muy ocurrente, para él y sus acólitos. Un tipo que cada vez que habla está convencido de que dice una genialidad graciosísima. Un antropoide de mala catadura, un cuadrúpedo envenenado. Nada que ver con aquel símbolo de ternura que fue el burrito de Juan Ramón. Este, un ganso o peor: un jabalí.

El tipo, un día, para hacer una genial gracia, cogió la tela de nuestra bandera y se sonó la nariz. Dejó el contenido de sus fosas nasales en ella, el concha de su madre, grandísimo pendejo. Nos manchó a todos; nos ofendió. Pero no le pasó nada. Hasta algunos, o muchos, le reirían la gracia. Muchos más lo pondrían verde como el vómito de un borracho; pero de ahí no pasó aquel gesto grosero y ofensivo. Álvaro de Bazán, Fernando el Católico, Pedro Menéndez de Avilés o yo mismo, de poder, le hubiéramos partido los dientes y la nariz a ese rufián, monigote tan gracioso. Oigo, patria, tu aflicción y no entiendo por qué callas… en fin, una lástima.