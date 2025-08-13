La estación candente

Comenta Compartir

No sé por qué me viene ahora a la memoria aquel título de una obra de teatro de los años setenta u ochenta. Apenas recuerdo. ... Era una comedia (¿teatro pánico?) o tragedia escrita por Francisco Nieva, el cual, por cierto, está absolutamente desaparecido (¿habrá fallecido?) de la escena, tanto teatral como pública. Creo que el título de aquella célebre obra era 'La carroza de plomo candente' ¿De qué trataba? No me pregunten, que ni la vi, ni la leí ni nada. Confieso que soy poco teatrero. Lo cierto es que, como me pasa siempre, me voy por las ramas, como el Barón Rampante, aquel personaje de la novelita de Italo Calvino. Otra vez escaqueándome. Voy a que hace un calor sofocante y aparatoso que no es cosa de un día, sino de muchos seguidos. Y ya está bien. Esto no hay cerebro ni cuerpo serrano que lo aguante y soporte. Arden las mesetas, la de arriba y la de abajo. Las cuencas de los ríos, del Tajo hacia el sur, echan fuego y las noches son un martirio, que ya ni Norman Jewisson aguantaría, a pesar de aquella estupenda película, 'In the Head of the Night', que interpretaron Sidney Poitiers y Rod Steiger. Cavilando entre ahogos, depresiones y lipotimias, algo nos reconcilia con cierta serenidad. Por arte de birlibirlo que nos vino el recuerdo de otra película de antaño y, ¡milagros de los tiempos modernos!, la hemos encontrado en esa nube que llaman Internet. Título en español: 'Un hombre'. Director, Martin Ritt. Paul Newman, Martin Balsam, Diane Cilento, etc. Las escenas del principio son excelentes. John Russell (Paul Newman), blanco criado entre apaches, acecha en la captura de caballos salvajes. En fin… Luego otra secuencia memorable.

Tres jinetes avanzan por el llano, Russell y dos apaches. Llegan a la estación o posta de Delgado (un mejicano) donde los espera Mendes (Martin Balsam) y mientras Russell y Mendes hablan, los dos apaches toman un vasito de mezcal en el mostrador. Entran dos blancos farrucos y ofenden a los pacíficos apaches. Russell se levanta y le parte la boca a uno de tremendo culatazo. Magnífica secuencia. Aplausos para Martin Ritt y para esos estupendos actores. El cine de antaño nos alivia este pesaroso tiempo de agobiante calor, que está resultando la mar de inaguantable. Añadamos al tórrido vivir y exasperante mal dormir el escenario nacional. La podredumbre se extiende por calles, plazas, mercados y congresos. Y, sin embargo, aquí no pasa nada. Derroche a manos llenas, pero resulta que no hay fondos para limpiar el barzal tupido que anega setos y aceras. Resulta que las arcas están vacías y sin embargo sale el dinero a espuertas para cuestiones de Somalia, Marruecos, Ruanda y la Cochinchina. Vale, pues nada, a seguir haciendo el canelo y tiro porque me toca. Pero cómo que unos doce mil pavos al mes y otros pidiendo limosna en las aceras o haciendo equilibrios con los siete u ocho cientos miserables maravedíes mensuales. Oigo patria, tu aflicción… Así no hay manera. Los gringos serán lo que sean, pero lo tienen claro: ante la ignominia, un culatazo en los dientes, como John Russell o un tiro a bocajarro como el que le dieron a Liberty Valance. ¿Qué no? Al tiempo.

