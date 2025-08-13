HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Héroes y tumbas

La estación candente

Salvador Calvo Muñoz

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:55

No sé por qué me viene ahora a la memoria aquel título de una obra de teatro de los años setenta u ochenta. Apenas recuerdo. ... Era una comedia (¿teatro pánico?) o tragedia escrita por Francisco Nieva, el cual, por cierto, está absolutamente desaparecido (¿habrá fallecido?) de la escena, tanto teatral como pública. Creo que el título de aquella célebre obra era 'La carroza de plomo candente' ¿De qué trataba? No me pregunten, que ni la vi, ni la leí ni nada. Confieso que soy poco teatrero. Lo cierto es que, como me pasa siempre, me voy por las ramas, como el Barón Rampante, aquel personaje de la novelita de Italo Calvino. Otra vez escaqueándome. Voy a que hace un calor sofocante y aparatoso que no es cosa de un día, sino de muchos seguidos. Y ya está bien. Esto no hay cerebro ni cuerpo serrano que lo aguante y soporte. Arden las mesetas, la de arriba y la de abajo. Las cuencas de los ríos, del Tajo hacia el sur, echan fuego y las noches son un martirio, que ya ni Norman Jewisson aguantaría, a pesar de aquella estupenda película, 'In the Head of the Night', que interpretaron Sidney Poitiers y Rod Steiger. Cavilando entre ahogos, depresiones y lipotimias, algo nos reconcilia con cierta serenidad. Por arte de birlibirlo que nos vino el recuerdo de otra película de antaño y, ¡milagros de los tiempos modernos!, la hemos encontrado en esa nube que llaman Internet. Título en español: 'Un hombre'. Director, Martin Ritt. Paul Newman, Martin Balsam, Diane Cilento, etc. Las escenas del principio son excelentes. John Russell (Paul Newman), blanco criado entre apaches, acecha en la captura de caballos salvajes. En fin… Luego otra secuencia memorable.

