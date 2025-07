Dice el diccionario de la Real Academia Española que también existe fatamorgana. Qué palabra tan bella. No me extraña que nos tengan esa tirria que ... nos tienen los no castellano hablantes, o sea, español hablantes. Hasta los mismísimos de aclarar que lo que hablamos hoy es español, en su mayor parte castellano, y atiborrado de palabras de otros idiomas, en efecto. Anda que no entraron lusismos, vasquismos y catalanismos a lo largo de la historia.

De modo que el clásico castellano se llenó de léxico próximo, normal; y de palabras de otras lenguas más alejadas. «¡Bisogno, bisogno una donna!», decía el joven soldado de los tercios en Nápoles, Florencia o Milán. Y de ahí, bisoño, jovenzuelo. ¿Galicismos? En aluvión cuando se apartaron los austrias y entraron los borbones. De los anglicismos mejor no hablar. Hasta en la sopa. Una vergüenza. Pero no es de esto de lo que queríamos tratar hoy. Se nos ha ido la especie con fatamorgana, bellísimo término sinónimo de espejismo. Aquello que cree ver el sediento que va por el desierto y al que la duna le parece una fuente cristalina. La larga travesía del desierto. De la que cada año escribimos tratando de explicarla y no hay 'atutía'.

Desde que entra la veda, hasta la apertura, allá por el estiaje, unos meses atroces en los que no sabemos dónde poner los ojos para calmar ese desasosiego que sólo alivia el tiro a la perdiz volandera. De modo que, primavera y primer verano, andamos por ahí dando tumbos y soñando con lances, muestras, cobros y el tenue roce de la perdiz cazada rozándonos la cadera. Eso, sueños, espejismos. De los que nos saca la cruda realidad social del entorno. Crecen la magarza y el abrojo en el solar patrio que es un horror. Chulánganos, galeotes, filibusteros e inquilinos del patio de Monipodio se han adueñado de los hilos del poder. Izas, rabizas y colipoterras como moneda de cambio y tiro porque me toca. ¿Espejismos? No, la cruda realidad. ¿Cómo soportar esta lluvia incesante de sevicia, maledicencia e idiocia, sino podemos ir al monte a dar a la caza alcance? Para calmar las ansias y el sentimiento trágico, será la del alba y nos iremos al campo con las cañas en el ristre.

Hay quien dice que es imposible matar el tiempo en la quietud de la humilde y sencilla pesca de charca. Pues no es verdad. Tiene lo suyo, incluso el espanto de los espejismos socio políticos se difuminan en el piélago de aguas que oculta esa vida silente de black-basses y tencas. El que no se consuela es porque no quiere, o no puede. Lo peor, esta cruda realidad: el ferragosto. Esos meses de atolondramiento generalizado en que todo Cristo anda de acá para allá sin encontrar paz ni sosiego. Qué verano azul ni monsergas. Un calor insoportable, la realidad retorcida como en aquellos espejos, que decía Valle-Inclán, del Callejón del Gato. Hay quien revive con estas calmas atroces y con esa calima turbia que difumina el horizonte. Pues que disfrute. Nosotros a buscar la sombra de la higuera, el agua fresca del botijo y a escuchar el tenue shen-shen de la perdiz de la ladera que guía los pasos de la pollada. Fatamorganas.