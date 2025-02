Aquí estos amigos y contertulios con los que comparto de ordinario el aperitivo, de vez en cuando, fustigan, sin daño, mi innata inclinación hacia eso que, ya en aquella antigüedad clásica, propugnaron nada menos que Pirrón de Elis y Timón de Fliunte. ¿Que quiénes fueron ... esos dos señores de nombres tan estrambóticos? Poco puedo decirles. De ambos sé que fueron filósofos griegos pioneros en proclamar, opinar y propugnar una filosofía que luego se denominaría escepticismo.

¿Es que es usted un escéptico? ¡Qué sé yo! ¿Qué quiere que le diga? Eso de las etiquetas no me va. A los que, por nada, te tildan enseguida de esto o aquello no los trago. Claro que a ver quién se libra hoy de que le adjudiquen y cuelguen un sambenito, sobre todo si dice lo que piensa y manifiesta lo que siente.

¿Escéptico? Pues sí, seguramente. En realidad lo que cree uno que es, o mejor dicho quisiera ser, es estoico. Pero no es tan fácil, sobre todo para un temperamento proclive a la iracundia y a la melancolía, como el de un servidor. Eso está bien claro. Uno, desde chico, profesa la fe cristiana… ¡Buenooo! Lo de fe, más despacio. Por desgracia nunca supimos entender correctamente el concepto de fe. ¿Fe? Ojalá luego, después del tránsito, pueda volver a abrazar a tanta gente como he querido y amado, padres, hermanos, amigos, que se fueron mucho antes a los campos del Elíseo.

Pero… me asalta el sentimiento trágico de la vida (¡ay don Miguel!), así que como anda uno huérfano de esas ensoñaciones e ilusiones de las que hablan en las homilías nuestros amigos eclesiásticos –a los que admiramos, envidiamos y respetamos– no nos queda más remedio que acudir una y otra vez al gran Lucio Anneo Séneca (en latín no había tilde, pero la pongo) o a la lectura de las 'Meditaciones' del magnífico hombre y emperador que fue Marco Aurelio.

¿Que a qué? Lean, lean a Séneca y verán. Cristianismo puro y bueno, como el de aquel judío que crucificaron cuando Poncio Pilatos. ¿Agonía? Oigan al emperador filósofo: tranquilos, serenos, no os preocupéis, todo volverá a su ser anterior, mantened la calma… estoicismo.

Claro que luego viene el pan ácimo cotidiano, atiborrado de insidias, estulticias, canalladas, felonías, koldosferas, maricomplejines y toda esa interminable morralla que anega la vida patria… y pierde uno la calma. La serenidad se difumina y disuelve en el cáliz ácido de cada día.

¿Qué hacer, pues? ¿Quedarse uno mirando cómo naufraga la nave y no tratar de ayudar a su salvación? ¿Determinar que, por donde quiera que vayamos, el devenir nos acercará cada día más al abismo? Pues no, oiga, en tal caso no me conformo con esa postura del avestruz. En algo, en alguien habrá que depositar las esperanzas, aunque en el fondo siempre nos irá devorando la íntima molestia de temer que al cabo todo será tierra, polvo, humo… nada.

Visto el panorama, esto es lo que hay. Aparta el escepticismo y hazte de una vez hombre de acción, como los protagonistas de aquellas novelas de Pío Baroja. Así que, Pompey, pásame el rifle, que le voy a pegar un tiro al mal (Liberty Valance). No hay otra salida.