La cruz de San Andrés

A las primeras de cambio, esa señora dice que el marqués del Valle de Oaxaca fue un asesino. Ella, estoy seguro, no tiene pajolera idea ... de quién fue el susodicho marqués. Ni siquiera sabe quién fue Hernán Cortés. En realidad algo ha oído. Y lo que ha oído seguramente es la vaina esa del genocidio, la del tipo a caballo matando indios a espadazos y demás insidiosas mentiras negrolegendarias. Lo que son las cosas: y yo que, de votar, votaría que el español más importante que ha habido ha sido Hernán Cortés, apartando a Mio Çid Roy Díaz, claro. Ya, ya, supongo que el amable lector no estará de acuerdo; pero, vamos, es un decir. Unos dirán que la reina Isabel, otros que Rafa Nadal, este que Largo Zapatero, digo Caballero, aquel que Manuel Azaña, y el de más allá que el general Franco. Habrá de todo. Eso vamos a dejarlo. ¿Por qué diría esa señora que Hernán Cortés fue un villano? Por lo menos sería un villano ilustrado, porque está bien visto que estudió latines en Salamanca; item, escribía magníficamente. He ahí sus 'Cartas de relación', que envió –algunas se han perdido– al emperador. Ahora bien, tal vez a esa señora no le hace gracia que Hernán Cortés tuviera una agitada vida sentimental, y no se portara muy bien que digamos con las damas que se pusieron a su alcance. En fin, para qué seguir. Yo sigo pensando que tras toda la vida leyendo las vidas de unos y otros, la del metelinense (de Medellín) me parece asombrosa.

Otro dice que «con creces», y se queda tan pancho, el eminente guionista y director de películas, que si en sus principios parecían entretenidas y sugerentes –¡hasta le dieron un Oscar!– luego filmó cada petardo que para sí lo quisieran los de la mascletá de Valencia. No estaría mal encontrarme alguna vez con mi condiscípulo para cantarle cuatro verdades, verdades que a él seguramente le parecerían argumentos insoportables. Como a mí los suyos. Bueno, ni una letra más acerca de 'los de la ceja'. No sé qué diría de todo esto Luis Buñuel, aquel genio cinematográfico que se fue al exilio cuando los tiros, volvía cuando quería y rodaba películas sin que nadie lo molestara. Ahora resulta que porque luzco en la solapa la Cruz de San Andrés soy un carcamal miembro de la carcundia. A qué ton. La enarbolaban los soldados de los tercios porque les daba la real gana y además se lo había dicho Carlos V. ¿Qué pasa? ¿Es que San Andrés, el hermano de San Pedro, que murió mártir, crucificado en una cruz con forma de aspa, no merece una devoción, el pobre? Esa bandera la lucieron los arqueros de Felipe 'El Hermoso', el que tenía loquita perdida a la reina Juana ('La Loca'). Bueno, ¿Y qué? Pues a mucha honra honro a aquellos compatriotas que se partieron el pecho en medio mundo. No, si va a tener razón aquel señor, el que vivió en El Pardo, cuando dijo que no nos van a perdonar nunca lo que fuimos. Y los de aquí y ahora sin enterarse.

