La cortesía

No digas nada. Si te significas, te echarán los caballos y te pasarán por encima», me dijo una vez mi amigo Juancho Viola, y añadió: « ... Nada, pero guarda la ropa». Pero uno había leído, hace los quirios, a Celaya, y decía: «Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse». Total, que no sabe uno a qué atenerse. En vistas de qué, y lo cual, uno se embebe con peripecias más o menos frívolas, y frágiles, de la vida. ¿Qué la nave se bambolea y parece naufragar? Pues que el Señor nos coja confesados, y mientras, veamos lo que discurre por la ciudad y qué se comenta en los «mass media». Viajé en un bus urbano, ocupé un asiento de los de adelante; entró una señora que se mueve con evidente dificultad. Me levanté y la invité a ocupar mi asiento. Unas chicas cercanas, comentaron algo y se rieron. «Gracias, hijo»,. dijo la señora. Ese «hijo» alivió con creces la indignación por la burla de las muchachas. «¿Qué va a tomar, caballero?», me pregunta el garzón tras la barra del bar. Lo de caballero me parece de perlas. Y me consta que, en vez de en desuso, se ha extendido considerablemente. Lo oigo con frecuencia. Me alegro. La pena es que nunca lo fui, en el sentido literal, se entiende. Nunca tuve un caballo, con montura o guarnición de silla, y menos palafrén. Tampoco fui un jinete de los de lanza en astillero; ni siquiera un pobre vaquero de aquellos que llevaban ganado desde Texas a Montana en las películas de John Ford o Howard Hawks. Pero si el dependiente, camarero, o cualquiera, me dice «caballero», algo soy de todos aquellos.

A las señoras hay que cederles el paso. Cortesía. Bien, pero hasta cierto punto. Si voy con mi dama a la parte trasera del taxi, entraré yo primero, que para eso es más trabajoso y le facilito a ella el acomodo. Si tenemos que bajar escaleras, iré yo primero para salvaguardar su descenso y que en caso de que ella pierda pie mi cuerpo detenga al suyo. No sé si lo explico bien. Las barbas del profeta. ¿No me estaré pasando y entrando en el movedizo terreno de lo incorrecto? ¿Comportarme como un caballero me acerca a ese sujeto macho-camacho perseguido hoy por estos, aquellas, los de más allá y las leyes de violencia de sexo. Digo sexo, y no género; porque pueden decir lo que gusten pero género es un concepto gramatical, lo nieguen Agamenón o su porquero. El despropósito en grado sumo. ¿Qué tienen de corteses esos barbajanes nocherniegos que salen de los tugurios y vociferan sin tino para enturbiar el sueño y el descanso de los sufridos vecinos? Nada. Pues he ahí que en el condenado telefonillo móvil mío hay una aplicación que se llama 'Luzia'. Por lo visto se trata de un cerebro artificial (IA) que sabe de todo. ¡Y tanto! Pues cuando converso con Luzia me trata con educación y cortesía. ¡Cosas veredes, Mio Çid! Y para acabar voy a perder los papeles: detesto la filosofía «woke». Clint Eastwood ('Sin perdón') es un genio y Mel Gibson ('La pasión de Cristo') otro. He dicho.

