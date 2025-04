Cerrar podrá mis ojos...

Qué dice usted, mi amigo, de la enseñanza de ayer y de hoy? Usted hace muy bien escribiendo lo que piensa, y yo, me lo ... callo. Ahora bien, treinta y siete años en vanguardia tal vez me concedan alguna opinión autorizada sobre la cuestión. He asistido en primera línea a la evolución de lo que era una clase: un profesor frente a treinta o cuarenta muchachos (ellos y ellas). Había que saber mantener su atención y a ser posible ilusionarlos con lo que allí andábamos dilucidando, explicando y tal vez aprendiendo. La deriva de la clase ha sido una caída cuesta abajo y sin freno. Bien es cierto que hace ya casi una década que estoy ausente de aquel frente y puede que las cosas hayan cambiado. Me temo que a peor y ojalá me equivoque. Quizás en otra ocasión comentemos cómo fueron aquellos cinco años universitarios en aulas salmanticenses. Luego pasé de alumno a maestro, profesor o como gusten.

La postrera sombra que iluminare el blanco día. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gar, Aser, Isaac, Zabulón, José y Benjamín. ¿Por qué recito a los hijos de Jacob? Porque me los aprendí de memoria cuando era un párvulo en la escuela de mi pueblo. Y como ese ejemplo, otros ciento. Me honro y presumo de los ejercicios de memoria que me procuró mi maestro Antonio Santos, que en gloria esté. Y vinieron pedagogos, psicólogos y sociólogos con que la memoria no sirve para nada. ¿Ah, no? ¿Y cómo me metí en el cráneo luego los dos tomos de Lingüística Románica con el señor Pensado, si no hubiera ejercitado mi memoria de pequeño?

Y podrá desatar esta alma mía. Carcamal, retrógrado, me increpa el progre. El niño tiene que divertirse en el colegio y ser creativo, dicen. ¿Creativo? Y un apéndice córneo también. O sea, todos genios, picassos, leonardos, cervantes y ramones y cajales. Por eso el norte de las recientes generaciones ha sido el gran descubrimiento del 'botellón'. No todos, no generalicemos. A la par que la infame turba, que se obnubila con estupefacientes, cubatas y demás lindezas, hay otra juventud del cincel y de la maza, que estudia, se prepara, se persigna y si hace falta cede su asiento a la señora mayor.

Ora a su afán ansioso lisonjera. ¿Cómo puede ser? Pues lo es. Aún quedan padres que se preocupan de la formación y educación de sus hijos. Padres que son conscientes de que en el centro concertado o en el instituto apenas dejan a los profesores enseñar, formar y educar a sus hijos; porque por lo visto en clase no puede haber unos mejores que otros, y al cabo todos tienen que aprobar, hayan estudiado o no. ¡Los clavos de Cristo!

Mas no de esotra parte en la ribera. En efecto, cada párrafo empieza con un verso del famoso soneto del gran Francisco de Quevedo, seguramente el mejor soneto de todos los tiempos, al decir de algunos. ¿De qué sirvió la memoria? Pues voilà, para aprenderme, casi sin esfuerzo, no ese solo, sino un montón más de preciosas composiciones poéticas de nuestros insignes clásicos. Dejará la memoria en donde ardía… etc.