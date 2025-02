Un caballero andaluz

Comenta Compartir

Juancho, creo que esta guerra la estamos perdiendo. Los ecologistas nos van a ganar la batalla de la comunicación, y eso es fundamental. Nos batimos ... en retirada», dijo Mariano Aguayo. Corría el año 1987. En Cáceres se llevaba a cabo el I Congreso Internacional de la Caza. Juancho Viola, Mariano Aguayo y servidor pegaban la hebra en un interludio de las ponencias que se realizaban en un salón del Conventual de San Francisco. «Tú, Salvador, que manejas la pluma en la revista, ya sabes. Como les demos tregua, nos comen en un santiamén». Mariano Aguayo escribía la última página de 'Trofeo' y yo, una columna. Entonces dirigía la revista Juan Delibes, hijo de quien ya suponen. Desde entonces he mantenido contacto con Mariano mediante esto que ahora es incuestionable: el ordenador. Pero es que Mariano Aguayo escribía sus cosas de las monterías de Córdoba que era gloria leerlo. Ítem más: amén de escritor era pintor y escultor: un genio. Tengo en la carpeta de imágenes una con cuarenta o cincuenta cuadros de Mariano. Escenas de caza y de toros, que tuvo la gentileza de enviarme a lo largo de todos estos años en que hemos tenido contactos 'on line'. De vez en cuando correos sobre esto o lo otro. En mi libro 'Léxico cinegético castellano peninsular' Mariano Aguayo aparece constantemente, no en vano él ha escrito varios libros sobre el léxico montero. «A ver si vienes a Córdoba de una vez, hombre», me decía. Y yo: «Que sí, don Mariano, que en cuanto pueda le hago una visita». Y pasaron los años, pero no fui. Y mira que Córdoba merece la pena, pues nada… Recién, en el guasap, un vídeo de Mariano Aguayo de hace ya bastantes años; en él, tan certeramente como siempre, se dirige a la cámara que lo filma y expone sus pensamientos sobre la caza, la montería y los lances. Mariano era un cazador cabal. Nada que ver con esa turba de advenedizos que se han acercado a la caza, sobre todo a la mayor, en busca del trofeo o la medalla de oro, plata, platino, rubí o esmeralda. Mariano alaba el lance y todo lo demás es espuma, «trofeitis» tonta y ganas de embarrar la esencia pura de la caza. Y además: «Don Mariano, ¡Cómo envidio esas manos que Dios le ha dado para la pintura y la escultura!», le dije algunas veces. Y él: «Te he dicho que me tutees, y no te quejes, que otras gracias te habrá dado a ti», me dijo la última vez. Me embeleso contemplando esos cuadros con escenas de caza y toros. Le tengo que preguntar a algún crítico de arte qué técnica es la de Mariano, porque ¿cómo es posible que con esos trazos veamos tan nítidamente a un podenco, una perdiz, un cochino, un banderillero o un toro?

Mi amigo Mariano Aguayo, cordobés de pro, caballero andaluz, pasea ya por los prados celestiales recordando aquellos puestos de montería cordobesa, aquellas cazatas menudas a los conejitos y aquellas carreras infinitas de los galgos en las anchuras de los páramos. Desde Cáceres, un abrazo, don Mariano.

