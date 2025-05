El bello verano

Comenta Compartir

La bella estate'. Antiguamente, cuando andábamos por el mundo y teníamos la vida por delante, nos ocupaba el afán por llenarnos de cultura y llegar ... a ser algún día «hombres de provecho». Hoy eso parecen antiguallas; pero sigamos con aquello. A algunos nos dio por empaparnos y embebernos con la literatura, no solo la nuestra sino la de nuestros vecinos. En la carrera, en tercer curso, unos elegían portugués y su literatura y otros italiano e iden, eaden, iden. Luigi Macanti nos enseñó lo elemental de la lengua de Dante, y luego Félix Murga nos abrió la puerta de la gran literatura italiana. No vamos ahora a detenernos en Dante, Petrarca, Bocaccio, Leopardi o Manzoni. Daremos un salto y nos ocuparemos de los italianos del siglo XX. Y tampoco de tantos, claro está; porque lo que pretendemos es llegar a un autor que nos ocupó en aquellos veranos rurales, mientras en el curso académico éramos alumnos de la ilustre universidad. De modo que conocimos a Leonardo Sciacia, a Alberto Moravia, a Giorgio Bassani, a Elio Vittorini, a Italo Calvino, y no sigamos no sea que el paciente lector se alborote. Pero al fin y a la postre llegamos a Cesare Pavese. «Quante donne per strada che sembrerebbero sogni d'amore…» (Cuantas mujeres por la calle que parecen sueños de amor…). Aquel tipo alto, delgado, con gafas y nariz prominente rumiaba su soledad y su hastío de vivir por las calles de Turín; pero escribía, escribía y sus relatos y novelas cayeron en manos de la editorial Einaudi. Ni el éxito literario apaciguó su pesadumbre. «Il 27 agosto 1950 si suicida in una camera d'albergo a Torino». ¿Hace falta traducir? Ya para siempre Pavese ha ocupado lugar principal en nuestros fervores literarios. Bueno ¿y qué? ¿Para qué nos cuentas ahora eso? Porque me da la real gana y no quiero detenerme en las notas sociales que abundan en los periódicos hodiernos, en los de papel o en los otros, esos que se leen en el ordenata o en el teléfono.

Los ladrones son puestos en la calle, como cuando libraron a Barrabás para crucificar al Nazareno. Un hombre asesina a su mujer y a dos niños ¿Cortar este dolor, con qué tijeras? Colectivos, pizca marginales, salen a la calle dando voces y afeando nuestro silencio. ¿Qué decir de eso? Como no queda otra, recurrimos a las lecturas de antaño. 'La bella estate', 'Prima che il gallo canti'. En pura siesta, leíamos a Pavese y cuando el astro declinaba lanzábamos la cucharilla en la Rivera Fresneda para atrapar al osado black-bass. Deliciosas noches rurales del bello verano de antaño. ¿Me concede este baile, bella dama? Y en la pista del cine de verano las chicas, los sueños de amor, reían nuestras gansadas habituales, mientras la mano izquierda en su mano derecha y la derecha en su cintura, bailábamos un pasodoble soñando con el amor furtivo. ¿Y hoy qué? Cinco mil negritos en Lanzarote esperando su redención. ¿Qué tal, señor Marlaska? En el ocaso de aquellos bellos veranos nos sentábamos en la piscina de Portezuelo a esperar la noche. Antes de dormir, una lectura: 'La bella estate' de nuestro admirado amigo Cesare Pavese. Laus Deo.

