Hace la friolera de cuarenta y tres años que leímos por primera vez la obrita de Italo Calvino. Por si el desocupado lector no cae ... en la cuenta, le contaré que Italo Calvino fue aquel señor de San Remo, la Liguria, donde el famoso festival de la canción, que no sé si se sigue celebrando a estas alturas. Bueno, pero Calvino en realidad era cubano. A ver si nos aclaramos. Italo Calvino nació en Santiago de las Vegas, cerca de La Habana. Lo que pasa es que enseguida sus padres regresaron a Italia, a San Remo, como ya hemos dicho. Y a este paso se me acaba el artículo y no cuento lo que quiero contar.

Entre sus estupendas novelitas, aquellas que leímos, como dije, hace la friolera de cientos de años, se encuentra 'El barón rampante'. ¿Otras? Sí. 'El vizconde demediado', 'El caballero inexistente', 'Se una notte d'inverno un viaggatore' y unas cuantas más. A lo que estamos: 'El barón rampante'. ¿Y qué pasa con esa novela? Mucho, pasa mucho.

Cósimo Piovasco de Rondó, a la temprana edad de doce años, se subió a una encina y no bajó más. No me digan que no fue original la idea del genial Ítalo Calvino. Cósimo, en sus trece, pasó su vida en los árboles y no pisó más la tierra. No les voy a contar ahora las excelencias del asunto porque no acabaríamos nunca y el artículo son habas contadas. ¿Y a qué viene esto?

En el deambuleo matinal con 'Choc' nos hemos fijado en la dimensión que han alcanzado los árboles del parque, y embebidos y embobados observando la magnitud de eucaliptos, plataneras, palmeras y demás especies recordamos aquella historia del pequeño barón que, enfadado un día con sus semejantes, decidió pasar el resto de su vida de árbol en árbol. La cuestión parece baladí, pero les puedo asegurar que la novela –y mejor en italiano– es una auténtica delicia. ¿Irreal? Bueno, claro. No se puede una pasar la vida de rama en rama. Tal vez si, como dijo creo que Estrabón, una ardilla podría llegar desde los Pirineos a Gibraltar sin tocar el suelo, tal dimensión del arbolado entonces de la Península. ¿Obra de ficción? Bueno, pero en el siglo XVIII.

En resumidas cuentas, que la ficción tiene, tuvo, su intríngulis. Contemplando los árboles del parque le entraron al paseante matinal ganas de subirse a uno de ellos y no volver a bajar. Como hizo Cósimo Piovasco de Rondó. «Ahí te quedas» al mundo le diría. Porque vamos, el rictus facial, aquella noche, del famoso político era patético; el cuerpecito de un niño muerto tras un bombardeo ruso de un pueblo ucraniano daba dolor de corazón; esta pertinaz mala suerte de que no nos toque nunca la lotería, clama al cielo; y la boda de esa señorita presente a todas horas en todos los medios produce tal hartazgo que provoca el vómito. Y así un día y otro y el de más allá. No es de extrañar que Cósimo se subiera a los árboles del inmenso bosque. Hemos nacido tres siglos tarde. Maldición.