Augurios y tentaciones

Canta Toto Cutugno 'Il treno va', cuando por Lluja, barriada de las afueras, pasa un tren de cercanías. ¿Y los otros, los grandes, saldrán, irán ... desde aquí a las anchuras de Castilla? Porque desde nuestra casa, Norba, salen, van y algunos se estropean a medio camino. Hay quien cree que esto ya es demasiado y clama al cielo. Con razón ¿Cuánto hace ya? ¿Cuánto desde que empezó esta situación desquiciada?

Desde Puerta del Sol salen a todos los puntos trenes especialísimos, ligeros como el viento, como las aves del cielo. Pero no hacia el suroeste, ahí sí que no. Aquel señor estuvo de presidente de la región una friolera de años, y nada; luego el otro, más de lo mismo; ahora éstos y para qué te cuento. Nada que hacer. ¿Qué pasará para que no haya modo de que salga un tren veloz desde Madrid y en dos horas se plante en Norba? ¿Cuándo subiremos a ese tren –'Il treno va' canta Toto Cutugno– a las siete del alba y a las nueve estemos ya paseando por la Gran Vía? Por lo visto serán ceniza nuestros sueños, dicho lo cual he ahí que la melancolía se nos cae de los párpados ante el aroma de un asador en Aguilar de Campoo.

Amadas tierras de España. ¡Que esta madre haya alumbrado tanto felón y tanto traidor que la detesta! En un cutre programa de televisión un payaso sale haciendo burla del líder de un partido político, el cual imbécil llevaba un morrión en la cabeza y en la diestra una espada. ¡Como si el morrión y la espada fueran un oprobio! ¿Qué les pasa con la Historia? Que no tienen maldita idea. Y el ignorante odia. En fin, una visita a Santa María la Real. Miren por dónde, Bernardo del Carpio, la leyenda; pero Becerril de Carpio está ahí cerca, luego Bernardo, el que venció a Roldán en Roncesvalles, anduvo por aquí. Tanto, que dicen que está ahí enterrado, par la peña que cubre de vientos fríos las nobles piedras del monasterio.

Cenobio, claustro, refectorio, cocina e… Instituto de Enseñanza Media. ¡Córcholis! Quién pudiera haber sido alumno, o maestro, en semejante edificio, noble fábrica de sueños, teorías, filosofías y ciencias. Clases de retórica y prosodia junto a la sala capitular donde hace siglos se juntaban los monjes a sus oraciones, estudios y meditaciones. ¿Pero qué es esto al lado de la pantomima vomitiva y deriva atroz que están tomando lo muros de la patria mía?

¿Vieron los espectáculos de aquella Nochevieja? ¿Se puede ser más zafio, zarrapastroso, vulgar y pelorrizo? No creo. Si no fuera por esos perfiles «que desmayan las voluntades» el panorama social lo invita a uno a un salto mortal definitivamente. A ver si nos arreglan esto, 'laus Deo'.

Al cabo, media mañana, por Lluja va un tren y vuelta la burra… ¿Pero qué pasa con el tren desde Norba a Magerit ? ¿Para eso esas vías y esos puentes fabulosos sobre Almonte y Tajo que no transitaremos nunca? Carlos, ponme una media de rabas que sosiegue esta desidia. A todo esto, Toto Cutugno nos ameniza con 'Il treno va'. Qué remedio.