Contra esto y aquello

No sé cuántas veces habré copiado el título de nuestro padre Miguel de Unamuno para encabezar un artículo. Espero que él, desde sus paseos celestiales, ... me otorgue su consentimiento. Gracias, D. Miguel. Vamos allá, a ver qué pasa. Primera aclaración. El forense que asistió al proceso penal de los hermanos Izquierdo, cuando aquel tiroteo de Puerto Hurraco, fue José María Calvo Muñoz, mire usted por dónde, hermano mayor de un servidor. Y compañero que fue, en la forensía de Badajoz, del finado expresidente de la Junta de Extremadura don Guillermo Fernández Vara, al que, ausente, le han dedicado loas, lengüetazos y baboseos múltiples los que, en sus días, lo acribillaron a denostaciones. Yo, de don Guillermo no diré ni que sí ni que no, sino todo lo contrario. Le deseo que se haya encontrado en el Elíseo con mi difunto hermano y vuelvan a compartir, como antaño, cañas con pinchos en aquellas celestiales cafeterías pacenses. Dicho lo cual, mutis por el foro y a otra cosa.

Veo, en una portada de HOY, a un señor puño en alto y con un número escrito en su ordinaria camiseta. Dice el periodista que tal señor es un preso liberado por el 'Ejército hebreo' (sic) tras cinco días en prisión. No sé por qué no me convence nada ni la noticia, ni ese señor ni toda la alharaca formada por las personas que han ido a protestar ante el susodicho 'Ejército hebreo'. No ofrece mal aspecto el preso puño en alto. Si los hubieran tratado tal que se lamentan, les habrían puesto los morros como bebederos de patos y tal vez estarían aún llorando en el rincón de un calabozo. Pero los han soltado. Andad, idos a casa a presumir de héroes. Que no os hemos partido la cara porque no merece la pena. Shalom yehaya amch.

Cúchares. El arte de Cúchares. Creo que hay un ministro de la cosa que quiere acabar con la tauromaquia española. Item, el excelente prosista valenciano Manuel Vicent escribe todos los años un artículo contra la costumbre inveterada de celebrar la fiesta del toro en España. Y hay gente, y no poca, que aplaudirían el colapso de la Fiesta Nacional. Manda huevos. En Creta (frescos de Knossos) ya lidiaban toros. En Iberia toros desde antes de Viriato. Caballeros de postín alanceaban toros en la Plaza Mayor de Madrid. Y acabó triunfando el peón que se plantaba ante el cornúpeta con una capa: el torero.

Yo estuve en la Casona de Tudanca, en Santander, donde José María de Cossío organizó su obra magna: la gran enciclopedia de los toros. ¡Veinte volúmenes nada menos! Y también vi, hogaño, cómo se cimbreaba y embebía, al paso del toro, ese pasmo de hombre que se llama Morante de la Puebla. He visto el valor de Emilio, ese chico de Torrejoncillo, al lado de mi pueblo, cuando se planta de rodillas ante un trolebús astado que aparece en la plaza echando espuma por la boca. Me rilo de miedo sólo de pensarlo. ¿Y usted quiere acabar con esto, señor ministro? Usted se ha equivocado de geografía. Váyase a Tayikistán o más allá, haga el favor.