¿Qué ha pasado este martes, 21 de octubre, en Extremadura?
HÉROES Y TUMBAS

Contra esto y aquello

Salvador Calvo Muñoz

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

Comenta

No sé cuántas veces habré copiado el título de nuestro padre Miguel de Unamuno para encabezar un artículo. Espero que él, desde sus paseos celestiales, ... me otorgue su consentimiento. Gracias, D. Miguel. Vamos allá, a ver qué pasa. Primera aclaración. El forense que asistió al proceso penal de los hermanos Izquierdo, cuando aquel tiroteo de Puerto Hurraco, fue José María Calvo Muñoz, mire usted por dónde, hermano mayor de un servidor. Y compañero que fue, en la forensía de Badajoz, del finado expresidente de la Junta de Extremadura don Guillermo Fernández Vara, al que, ausente, le han dedicado loas, lengüetazos y baboseos múltiples los que, en sus días, lo acribillaron a denostaciones. Yo, de don Guillermo no diré ni que sí ni que no, sino todo lo contrario. Le deseo que se haya encontrado en el Elíseo con mi difunto hermano y vuelvan a compartir, como antaño, cañas con pinchos en aquellas celestiales cafeterías pacenses. Dicho lo cual, mutis por el foro y a otra cosa.

