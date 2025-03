Un palestino, con un lanza petardos de esos, fulmina a un vehículo y mata a dos muchachas que viajaban en él. Pues que se vaya ... preparando, porque el Mosad no lo va a olvidar. Desde la franja de Gaza, o desde Cisjordania, Hizbulá o Hamás lanzan misiles a los poblados israelíes. Luego se quejan cuando los soldados israelíes disparan a discreción y matan a unos cuantos palestinos inocentes. El cuento, la guerra, de nunca acabar.

No sé por qué, no sé por qué ni cómo, me he ido deslizando desde aquellas simpatías antiguas por Al Fatah a esta postura actual de absoluto «Shalom, shalom iem ja», que es algo parecido a la paz sea contigo, en hebreo macarrónico.

Dijo Américo Castro que España fue, es, la conjunción de las tres culturas. Claro que Claudio Sánchez Albornoz dijo que nones y que nuestra identidad se sustentó en la de los reinos cristianos. ¿Dónde están las aljamas moras en nuestras ciudades? Bueno, en Norba hubo una calle que se llamó Moros, actual Margallo. No tengo conocimiento de que haya barrios 'moros' por ahí repartidos en nuestras ciudades y pueblos. Pero sí aljamas judías.

No tiene uno más que acercarse por Hervás y ya verá. O aquí mismo, en Norba. Dese una vuelta por la Parte Antigua, de San Mateo hacia la Rivera del Marco; entre, si le parece, en la ermita de San Antonio y deambule por las inclinadas callejuelas. Mero barrio judío. Sí, claro: fueron expulsados hace ya siglos. Mal día tiraron Sus Majestades Católicas; pero a ver no había más remedio. Infundios, acusaciones, mentiras y mucho pesaba aquello de que ellos habían condenado a Cristo a muerte de cruz. Pero, hombre, gente tan hacendosa, fina y espabilada. ¿No fue acaso Santangel, un judío aragonés, amigo de la reina, el que sufragó en parte el viaje de don Cristóbal? Qué cosas, la Historia.

He ahí que recién andábamos gustando de bacalhau dorado par del río Sever, tierras lusitanas fronterizas, cuando Sergio nos llevó, en Valencia de Alcántara, a su barrio judío. Oigan, está ahí, en esa magnífica villa en la esquina suroeste de la provincia de Cáceres, a dos pasos de la de Badajoz. ¿Pero cómo no habíamos visto aún ese encanto silente de la calle Cortizada, la sinagoga y las abundantes casas, con sus matacanes al aire y sus estupendas portadas de dos jambas con dintel de cantería? Y si un portal así, el siguiente de arco apuntado, precioso, noble, histórico.

Si no fuera porque tiene ahora tremendo marrón entre manos, le escribiría a Benjamín Netanyahu para decirle, oiga, aquí tienen los restos conservados de las casas de sus hermanos, en Sepharad, en Valencia de Alcántara. Hay que arreglar los que esté precario y darle vida. Échenos para acá el talento de cuarenta o cincuenta de sus jóvenes que ya se encargarán ellos de animar del latido de este rincón de Extremadura; porque a la autoridad de aquí, me parece a mí, todo esto de la historia se la trae al pairo. Miren si no el caso que hacen del estado lastimero de la carretera romana: la Vía de la Plata. Por soñar, que no quede.