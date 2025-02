Hispanoamérica II

Comenta Compartir

No voy, ni quiero ni puedo, a remediarlo. ¿Por qué me atrae tanto? ¿Acaso mi tío Juan, sus años en La Habana? ¿Mis íntimas vivencias salmantinas durante siete años con los amigos panameños? ¿El viaje a Cuba y el recuerdo imperecedero de Varadero, el Malecón, ... la Catedral, la Habana Vieja y los daiquiris de Floridita? Tengo la idea de que a todo ello se suman mil lecturas sobre Hispanoamérica, que ha contribuido a este afán, este fervor por todo lo que se relaciona con aquel mundo. Hispanoamérica. Ni ellos siquiera saben que lo de Latinoamérica es una trampa, una filfa, una farfolla, una vaina que se inventaron los franceses para ser ellos también protagonistas en ese continente. Mentira. Es hispano, no latino. Si acaso los italianos tendrían algo que decir en Argentina, pero de ahí no pasa la influencia. ¡Ja! El Libertador. Tremenda faena la de El Libertador. Tipo que dio lugar a que el inglés, envidioso, se saliera con la suya. Lo que pudo ser un país enorme, tan fuerte como su vecino del norte, acabó en un desastre de veinte trozos que ni han pintado ni pintan nada. Y porque estaba allí Blas de Lezo para detener la invasión inglesa, la cual hubiese propiciado lo que pasó luego en Filipinas: otro desastre. Bueno, ahora no está el horno para bollos. En México, Andrés M. López Obrador; en Centroamérica, una pena; en Colombia, Petro; en Venezuela, Maduro; en Chile, Boric; en Argentina, la Kichtner; si acaso, se salva Uruguay ¡Vaya panorama! Y sin olvidar a la niña bonita del recuerdo hispano: Cuba, pobrecita, sumida hace tres cuartos de siglo en la oscuridad. Suelo ir de madrugada al local de Jorge, un hondureño de San Pedro Sula que me pone un café con un churrito mientras pegamos la hebra. Jorge y su familia son españoles ya de pleno derecho. A salvo de las inclemencias de una clase política terrible que asola una y otra vez esos países que durante tres siglos fueron el Virreinato de Nueva España. Qué nostalgia ni qué ocho cuartos. A ver si vamos a tener que tragarnos las mentiras llenas de odio de esa sexta televisión que emite programas contra la historia de España y a favor de la leyenda turbia, sucia y negra. Un tipo dizque España fue el primer país esclavista del mundo, anda. No negamos que hubiera españoles traficantes o dueños de esclavos ¡pero fuera de la ley! Ya la reina Isabel prohibió la esclavitud y siempre estuvo prohibida. Otro que Blas de Lezo no fue el artífice de la derrota de la flota inglesa y tiro porque me toca. Y dale con la denuncia del dominico De las Casas que, por lo visto, fue conquistador y al darse cuenta de la brutalidad de sus compatriotas se convirtió en apóstol de los nativos. ¡Vamos, hombre, que sabemos leer! ¡Ay! en cuanto pueda, iré a 'Rafaelito' a comer: ceviche, plátano frito y una birrita. O me paso por 'El Capricho Habanero', suspiros del Malecón, con un mojito, 'ropavieja' y pare usted de contar. Más se perdió en Cuba, desde luego.

