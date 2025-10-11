HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 10 de octubre, en Extremadura?
Editorial

La salud mental pasa factura

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La salud mental se ha convertido en una de las grandes preocupaciones en España cuando sus ciudadanos examinan su estado médico. Lo que estaba considerado ... un mal 'silencioso' por diferentes motivos, entre ellos, el tabú a reconocer abiertamente desórdenes de naturaleza psicológica o psiquiátrica, ha emergido en nuestra sociedad con toda su crudeza, especialmente después de la pandemia y de la experiencia de someterse a un confinamiento con fuertes restricciones. Además del impacto que supone la irrupción de la enfermedad para millones de personas y el sistema sanitario que asume sus tratamientos, este tipo de dolencias pasa una evidente factura. No sólo para la sanidad, sino que puede tener consecuencias en otras facetas de la vida, como el trabajo. Las bajas laborales por esta razón se han disparado en los últimos años hasta colocarse en la principal justificación de la incapacidad laboral en los jóvenes, los más afectados junto a las mujeres por estas patologías de la mente. La gestión de la salud debe actualizar su atención a las nuevas demandas de la ciudadanía para evitar un consumo desmedido de psicofármacos, que en ocasiones medicaliza estados de ánimo.

hoy La salud mental pasa factura