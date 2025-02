Salud mental: un discurso descerebrado

Georges Perec, peculiar novelista francés, publicó en 1969 un lipograma caracterizado por la omisión de cualquier palabra que contuviese la letra «e», la más frecuente en el idioma galo, y de ahí el título, 'La disparition', que se convirtió en 'El secuestro' cuando fue traducida ... al castellano, mudanza inevitable al haberse optado por elidir la letra más frecuente en nuestro idioma, la «a». En la línea del singular Perec, aunque con resultados mucho menos lucidos en lo tocante a complejidad argumental y calidad de estilo, el presidente del Gobierno español publicó hace unos días un artículo de opinión ('Salud mental: la urgencia de lo importante'), en el que se entregaba a un minucioso ejercicio de escamoteo, eliminando cualquier referencia al cerebro, a la genética, a la neurobiología, a la psicopatología clínica, a la psicofarmacología y a muchas otras disciplinas que, de la mano de la evidencia y el rigor científico, sustentan a día de hoy la práctica de los médicos psiquiatras. Nada extraño, ya que el presidente venía a reproducir subrepticiamente en su artículo el preámbulo y las líneas argumentales de la propuesta presentada por Unidas Podemos «et alii» en el Congreso de los Diputados a mediados de septiembre, un texto en el que los socios de Sánchez planteaban que la salud mental era un proceso determinado básicamente por elementos históricos, socioeconómicos y culturales, dentro de un esquema en el que lo neurobiopsicológico quedaba asfixiado por un sociologismo reduccionista que destacaba el potencial etiopatogénico de aquellos factores de índole económica y social capaces de convertir a los ciudadanos en tristes «empresarios de sí mismos» (Foucault dixit).

Contagiado por el ardor edenista que el borrador de la futura ley destila, se metió el presidente en su artículo en un berenjenal, al equiparar los trastornos mentales con el malestar que genera la vida y sus avatares (dificultad para dormir, inseguridades, frustración, enojo, miedos, tristeza, desesperanza, duelo...) y por ese camino se extravió, porque da la impresión de que no era consciente de que esas manifestaciones no son entidades psicopatológicas las más de las veces, sino puro desasosiego (que diría el esclarecido Fernando Pessoa), desazón inevitable provocada por los vaivenes de la existencia, desgarrones emocionales que de acuerdo con el acendrado rusonismo de Sánchez Castejón no deberían existir en el mundo feliz que él y sus comanditarios parecen vislumbrar desde su privilegiada atalaya. Por eso el presidente se lleva las manos a la cabeza cuando repara en el elevado consumo de psicofármacos en la población general española, sin caer en la cuenta de que lo que lleva a muchos ciudadanos a buscar (y a veces exigir) la dosis de soma que alivie el dolor de sus entrañas es precisamente la felicidad predicada desde los púlpitos de la sociedad del bienestar, la presunción de que en un mundo sin injusticias no existirían ni el dolor ni la enfermedad y la certeza de que la Medicina puede y debe proveer remedios para cualquier tipo de indisposición. No parece saber el presidente que las consultas médicas, tanto las de atención primaria como las de atención especializada, navegan a la deriva, dejadas de la mano de Dios, que los médicos no disponen de tiempo para hablar lo imprescindible con sus pacientes y establecer un diagnóstico sobre el que articular su intervención, y que muchas, muchísimas más veces de las que los propios médicos querrían, la prescripción de un ansiolítico o un antidepresivo es la única vía que queda abierta para atenuar quebrantos y aflicciones que parecen no tener arreglo de otro modo en el actual panorama.

No plantean nada nuevo ni los redactores del proyecto de ley ni el presidente del Gobierno en sus aportaciones, ya que los cambios que proponen han sido reivindicados incesantemente por los profesionales de la salud desde hace mucho tiempo..., aunque desde otro posicionamiento, eso sí, con pronunciamientos científicos, no ideológicos. Por otra parte, el borrador del proyecto de ley arremete, desde la ignorancia o el prejuicio, contra procedimientos clínicos que han demostrado sobradamente su utilidad en manos de los psiquiatras (como el uso de antipsicóticos o la terapia electroconvulsiva) y, con la excusa de colocar al paciente en el centro del proceso de toma de decisiones, amenaza con generar escenarios absurdos, cuando no abiertamente peligrosos, al plantear la exigencia de consentimiento para el ingreso de personas que pueden estar atravesando una crisis psicótica, un episodio depresivo grave o acaban de realizar una tentativa de suicidio. Y en este sentido, metidos en el tema del suicidio y ya para terminar, he que decir que disponer de puntos de atención telefónica inmediata a los que pueda recurrir el suicida potencial es muy importante, pero también que ya existen recursos de este tipo (no gubernamentales, por cierto), como el Teléfono de la Esperanza, que tantas vidas ha salvado, y que tales dispositivos no son operativos si detrás de ellos no hay recursos asistenciales adecuados, consistentes, de acceso no menos inmediato, y profesionales que atiendan a los individuos en situación de riesgo, por lo general personas que padecen trastornos mentales graves, cuyas vidas suelen salvar los psicofármacos y, en los casos más complejos, terapias tan recusadas como la electroconvulsiva.

Lo que lleva a muchos ciudadanos a buscar la dosis de soma que alivie su dolor es la felicidad predicada desde los púlpitos de la sociedad del bienestar

Menos postureo ideológico, pues, más conocimiento de primera mano y más bajar a la arena. Invierta el presidente todo el dinero que pueda en salud, en sanidad, y deje de hacer brindis al sol. La atención primaria está arrasada y los dispositivos asistenciales de salud mental están bajo mínimos. Si de verdad se quiere hacer frente a los problemas actuales, hay que crear recursos y dotar adecuadamente los que ya existen, porque todo lo demás son florituras dialécticas. Y con esto de por medio, hay que dejar trabajar a los profesionales, que son los que saben y saben lo que hacen.

¡Ay! Si no fuese porque se presta a confusión, le daría un somero consejo al presidente: zapatero, a tus zapatos.