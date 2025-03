Decía Nelson Mandela que la falta de información hace que tomemos decisiones erróneas. Por ello quiero informar a los extremeños de la situación en la ... que están los enfermos en salud mental y, por otra parte, advertir que lo normal depende en gran medida de los valores imperantes en una sociedad. Los factores históricos, culturales y políticos son fundamentales para definir lo que en una sociedad se considera normal. Los cambios políticos ejercen una gran influencia sobre los criterios de normalidad.

La educación inclusiva no solo postula el derecho a ser diferente como algo legítimo, sino que valora la existencia de esa diversidad de formas y que por eso las diferencias individuales deben ser vistas como una de las múltiples características de las personas. Por lo tanto, inclusión total significaría la apuesta por una sociedad que acoge la diversidad general sin exclusión, no por motivos a la discriminación entre distintos tipos de necesidades, ni por motivos relativos a las posibilidades que ofrece la sociedad. La inclusión comienza aceptando las diferencias, celebrando la diversidad y promoviendo el trato equitativo de cada persona. El proceso de inclusión pretende minimizar las barreras para que todos participen sin importar sus características físicas, mentales, sociales, contextos culturales. etc.. Por todo ello quiero informar que en la unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario de Badajoz se mantienen las duchas comunes y siguen sin tener un patio donde puedan pasear, estar al aire libre y hacer actividades deportivas. Ya decía Marlow que «los acondicionamientos externos son saludables para la mente». En definitiva, la salud mental sigue estando en una situación de exclusión permanente y estructural que todavía no ha sido reparada en estos 47 años de vida democrática y 18 de vigencia de la Convención Internacional de los Derechos de la Personas con Discapacidad en España. Estos presentan menores rentas y mayores gastos, un binomio perturbador que sitúa a este grupo humano en una situación objetiva de mayor pobreza, esta y la discapacidad se retroalimentan, encontrando además dificultades más severas para acceder a los derechos y a los bienes sociales y sanitarios básicos, lo cual dificulta el ejercicio de la autonomía y la vida independiente.

Responsables son quienes administran nuestros impuestos y no subsanan estas deficiencias físicas como duchas o patio de ocio, y al no hacerlo están violando los derechos a la intimidad y al desarrollo de las personas con enfermedades en salud mental.