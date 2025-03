Dar salida a 5.000 millones

Comenta Compartir

España ya ha recibido 19.000 millones de euros del plan de recuperación –10.000 millones correspondientes al primer desembolso semestral de los fondos Next ... Generation, más 9.000 millones recibidos en agosto en forma de prefinanciación–. Este torrente de dinero está provocando más de un quebradero de cabeza al Gobierno, que lo ha autorizado, aunque no ejecutado, y la normativa presupuestaria no deja claro qué ocurre con el dinero que se quede sin asignar este año. De ahí que se haya puesto en marcha toda la maquinaria burocrática para no dejar escapar ni un euro de lo pactado con Bruselas. Los despachos de Hacienda y de los distintos ministerios implicados trabajan a destajo a una semana de cerrar el ejercicio. Con las cifras de dinero ya autorizado conocidas, el Gobierno tendría que dar salida antes del 31 de diciembre a otros 5.185 millones de euros –cantidad equivalente al presupuesto previsto para el gasto en Educación en 2022– para evitar tener que incorporarlos a las cuentas del próximo año, con los interrogantes que ello abriría. El Gobierno tiene ante sí una gran oportunidad para demostrar que es capaz de gestionar esta ingente cantidad de dinero.

