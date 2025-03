La salchicha legislativa

Comenta Compartir

Decía Bismarck, aquel alemán cabreado de gorro con pincho y mostacho prusiano, que «las leyes, como las salchichas, dejan de inspirar respeto en proporción a ... cuánto sabemos de cómo están hechas». Una observación que viene muy a cuento en estos tiempos de diarrea legislativa en los que el Congreso se ha convertido en una cámara de bendición continua de proyectos precocinados a prisa y corriendo. La función tradicional del parlamento, y así lo explicamos en clase, es la de elaborar y aprobar las leyes mediante un procedimiento legislativo complejo, repleto de plazos y de discusiones, para posibilitar a las minorías parlamentarias la introducción de enmiendas o la confrontación de postulados con la mayoría. Lejos de una visión idealista del pasado que siempre tiene notas de hipérbole y de ficción, la lógica que imperaba era al menos la de los tiempos pausados y largos, donde las iniciativas se ventilaban bien en público y se discutían sus pormenores y detalles. ¿Que había hace lustros o décadas (en Europa) chapuzas normativas? Seguramente. Pero no creo, y esto es una sospecha personal que cada vez se agrava más, que existieran con la intensidad y con la frecuencia actuales. Y cuando digo actuales no me refiero únicamente a esta legislatura, sino a las últimas que hemos vivido en España, aun cuando la presente sea especialmente diarreica en cuanto a la producción legislativa se refiere.

Al abandonarse la concepción del parlamento como una cámara donde sus señorías ven con detenimiento los proyectos y comprueban su idoneidad, su calidad y corrección normativas, hemos convertido el procedimiento de elaboración de las leyes en una mera correa de transmisión de decisiones previamente formadas en el seno de los partidos políticos o en reuniones de coaliciones donde, en ocasiones, los intereses mediáticos, la rapidez e instantaneidad de un titular o la soberbia de tirios y troyanos se imponen a la mesura, el sosiego y la calidad técnica de las normas. Solo así puede explicarse tanto error legislativo y tanto desaguisado legal, cuyo cénit lo ha alcanzado la llamada ley del 'solo sí es sí', cuya responsabilidad no solo recae, como se está presuponiendo, en los partidos de la coalición de gobierno, sino también en aquellos que votaron a favor de la misma o que no denunciaron sus errores y lagunas a lo largo de su tramitación. Lo peor en este caso y siguiendo la metáfora bismarckiana no es, creo, la calidad de la salchicha, sino la respuesta desaforada de sus cocineros. Resulta que todos los jueces (y juezas, que el lenguaje inclusivo parece a veces muy selectivo) son machistas, retrógrados, conservadores, reaccionarios y hasta «fascistas», de acuerdo con la otra diarrea que nos afecta, la dialéctica y retórica de políticos enfurecidos por sus propios e irreversibles actos. ¿La causa? Porque están comiéndose la salchicha que ellos, desde el Ministerio o desde el partido, han elaborado sin atender a las críticas o a las objeciones presentadas. Y en esas salchichas estamos, y seguimos.

