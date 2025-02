Salaya dimisión

El frente común que hasta ahora mantenían el Ayuntamiento de Cáceres y los grupos antimina de litio encabezados por Salvemos la Montaña se resquebraja. «Yo soy alcalde de toda la ciudad, no de un colectivo o de quienes piensan de una determinada manera», ha dicho esta semana ... Luis Salaya, quien además ha advertido a la plataforma de que si no está al menos abierta a escuchar la nueva propuesta de mina subterránea que hace la empresa «aquí se separan nuestros caminos».

¿Ha cambiado Salaya de posición, como le reprochan desde Salvemos la Montaña? ¿Está recibiendo presiones? ¿Se le debe exigir que mantenga su palabra de dimitir si la mina de Valdeflores sale adelante? Son preguntas que estos días se hacen muchos cacereños. Las opiniones son diversas y, en muchos casos, lamentablemente sesgadas por el partidismo o por la simpatía o antipatía que despierta su persona. Yo pienso que sí, que su postura, y sobre todo su talante, han cambiado. También que, en efecto, está presionado, aunque no por nadie en concreto sino por el ambiente. Y que solo con el colmillo muy retorcido se le puede hacer esclavo de una amenaza de dimisión que hay que poner en contexto.

El cambio de posición de Luis Salaya no necesita muchas más pruebas que la hemeroteca, aunque es verdad que sin llegar al entusiasmo de la Junta, cuyo portavoz ha dicho que «ojalá» la mina sea ambientalmente viable y pueda hacerse. Aunque el alcalde asegure que su postura sobre una mina a cielo abierto sigue siendo la misma, hay que recordarle que Infinity Lithium dio a conocer el proyecto subterráneo en octubre del año pasado, hace casi ocho meses, y desde entonces hasta hace pocos días ha venido manteniendo un rechazo incondicional y la misma negativa a sentarse a hablar con la empresa que los grupos antimina.

El alcalde niega haber recibido presiones, pero eso tampoco es del todo verdad. Será cierto, no lo dudo, que nadie se ha dirigido a él directamente para pedirle que lo reconsidere, pero la presión se respira en el aire. Altos dirigentes de la UE y del Gobierno de España no hacen más que hablar de la necesidad estratégica que tiene Europa de desarrollar toda la cadena de valor del litio, desde la extracción del mineral hasta la fabricación de las baterías. El detonante final parece haber sido el anuncio de la gigafactoría de Envision en Navalmoral de la Mata, que hace más intensa la sensación de que Cáceres se está quedando al margen de los proyectos industriales con capacidad para generar un movimiento económico real y duradero que llegan a Extremadura de la mano del litio, y que las plantas fotovoltaicas que proliferan en los alrededores de la ciudad no parecen capaces de ofrecer. El ecopolígono CC Green habrá que ver lo que da de sí.

Sobre el asunto de la dimisión, no se trata de defender a Salaya, que tiene todo un partido y un extenso equipo detrás para eso, sino el sentido común. Echarle en cara su amenaza de marcharse si hay mina es tramposo porque el proyecto que se anuncia ahora no es el mismo que entonces y la propia empresa había descartado desde el principio la posibilidad de una extracción subterránea que, según dice, ahora sí ve económicamente viable por la subida de los precios del litio en el mercado internacional.