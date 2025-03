Salario mínimo congelado

Comenta Compartir

El año 2022 ha comenzado con el salario mínimo interprofesional (SMI) congelado en 965 euros, después de que el Gobierno, en su último Consejo de ... Ministros, aprobara una prórroga para negociar una nueva subida con los agentes sociales. Las organizaciones sindicales mantienen su reivindicación de que el SMI llegue este año a los 1.000 euros mensuales, lo que supondría un alza de 35 euros respecto a la cuantía vigente –la anterior, aprobada en septiembre, fue de 15 euros–. Aunque el Gobierno no tiene la obligación de pactar la subida, desde el Ministerio de Trabajo siempre se han mostrado partidarios de hacerlo de la mano de patronal y sindicatos, con los que ya ha anunciado que iniciará conversaciones para poder pactar la nueva subida en las primeras semanas del nuevo año. CEOE y Cepyme, como ocurrió en la anterior negociación, entienden que no es el momento de elevar el salario mínimo para no perjudicar la recuperación económica y la creación de empleo. Pero esa subida está en la hoja de ruta del Gobierno, que ha reiterado en repetidas ocasiones su compromiso de alcanzar el 60% del salario medio al final de esta legislatura –actualmente es de 2.038,6 euros– y como marca la Carta Social Europea.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY