Salario Más Improductivo

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) un 8%, se nos presenta por el Gobierno como una decisión que solo tiene ventajas: sube la renta ... disponible de la persona trabajadora menos cualificada, luego sube el consumo, luego se genera más actividad, luego hay más empleo, luego… ¡Vamos!, la versión 4.0 del Cuento de la Lechera. Sin entrar a analizar algo tan fundamental como que las subidas salariales no deben ser fruto del oportunismo del momento electoral, sino vincularse a la productividad (si el coste por persona trabajadora no compensa, la empresa deberá prescindir de ella, lógicamente), sí quiero citar, lacónicamente, algunos 'efectos secundarios' que no han sido valorados.

Por un lado, la subida no es a 1.080 euros mensuales, sino a 1.260, puesto que hay que prorratear las pagas extraordinarias. Se nos dice que es porque «Europa obliga». Falso. La Comisión Europea recomienda, no obliga, situar el SMI en el 60% del salario medio, pero es que ni así: este nuevo SMI supera en Extremadura con creces el salario medio. Además, al subir el salario crece en igual proporción la cotización a la Seguridad Social, con lo que el coste para la empresa crece, hasta rondar los 1.750 euros/mes. Estamos hablando de los empleos menos cualificados, esto es, menos productivos. ¿Pueden las empresas permitírselo en el escenario actual? Porque parece que la inflación sólo afecta a las personas asalariadas. Otro factor que se elude es el ‘efecto dominó’: si en la escala menos cualificada, fijas un salario de 1.260 euros, la inmediatamente superior, más cualificada y por ende más productiva reclamará, con justicia, un aumento, y así pasará en la siguiente y en la siguiente. Es decir, un encarecimiento general de los costes laborales, que distorsiona la negociación colectiva. Ese encarecimiento debe ser interiorizado por la empresa, que ha de subir el precio de productos y servicios, generando la denominada ‘inflación de segunda ronda’. Imagínese en un escenario de inflación subyacente del 7,5% alimentar esta inflación: a la postre, esas personas con trabajos menos cualificados tendrán menos poder adquisitivo que antes de la subida, y será a quien más perjudique la medida, pues la inflación no deja de ser un impuesto revolucionario que nos empobrece, sin excepciones. ¿Y la economía sumergida? No, no me refiero en el ámbito empresarial, me refiero a la gran cantidad de empleo, llamémosle doméstico: para realizar las tareas del hogar, o para el cuidado de mayores y menores. No es una hipótesis, así lo reconoció Octavio Granados, secretario de Estado de la Seguridad Social, en un informe sobre la anterior subida. Las familias, que son quienes contratan en este sector generalmente, no pueden asumir la subida de sueldo y cotizaciones, y eso genera destrucción de empleo y economía sumergida. ¿Quién gana más con esta nueva subida? El Estado; vía aumento de las cotizaciones a la seguridad social e IRPF. ¿Quién lo paga? ¡Usted, señora! Como diría el profesor Rodríguez Braun. Pues sí, paga el sector privado. Y entre tanto ‘efecto’ surge, o se reedita, más bien, una ley, la llamada ‘Ley del Embudo’: el Gobierno impone a las empresas subir sueldos y cotizaciones, pero luego se niega, en redondo, a trasladar esos incrementos de costes a sus contrataciones, a las compras, obras y prestaciones de servicios que realizan las empresas, poniendo en grave riesgo el necesario equilibrio económico de los contratos públicos.

