Una sala cultural y no llega de China

En una época en que nuestra felicidad depende de China y en cuanto se atasca en el puerto el barco que trae los juguetes, las ... zapatillas y el recambio del coche cunde el pánico, conviene señalar que aún gozamos de autonomía para según qué cosas. No hablo de productos que se tocan sino de lo que se disfruta con la vista y el oído, algo que no es necesario importar y que nos hace guardar el móvil y silenciarlo, que falta hace de vez en cuando. En Badajoz abre un nuevo negocio y no es una franquicia ni una cadena. Tampoco compite en superioridad de condiciones con ánimo de arruinar a su competencia local. Lo que acaba de llegar a la ciudad es una nueva sala cultural. Aleluya.

Lo normal es que cierren negocios, pero esta vez varios socios le han quitado a un local el cartel de 'Se alquila', ese maldito reclamo que se multiplica cuando vienen mal dadas. La sala de espectáculos y artes escénicas se llama 'Off Cultura' y está al final de San Roque mirando la barriada desde el centro, lo que da un pequeño estirón a Badajoz por el Este en una zona asomada al perímetro de la ciudad. En realidad este espacio cultural compensa el hueco que dejó el COC en el otro extremo de la misma avenida, por lo que no nos hemos vuelto tan locos como para sumar escenarios a ver qué sale, aunque esto fuera lo natural pues hace tiempo que aquí se producen artistas talentosos por encima de sus posibilidades reales de supervivencia. Poco más sé de esta sala que nace. He visto que mañana viernes a las nueve debuta allí Francis Lucas con su personaje Agustín de Almorchón y Metacarpio, el peor escritor del Siglo de Oro. Soy fan de este artista y parece un buen augurio, pero un pálpito no basta. En adelante llenen la sala cuantas más veces mejor porque necesitamos de productos no traídos de China.

