Los saharahuis

Escribo esta carta desde el cariño al pueblo saharaui, aunque pueda parecer lo contrario. Es una consecuencia de que tuve en acogimiento a una niña ... saharaui todo un verano. Fue nuestra hija la que al escuchar que algunos niños no encontraban familia de acogida nos propuso que fuéramos a por ella. Supimos que Mamiya había estado el año anterior en Arroyo, pero la familia que la tuvo no quería repetir porque era muy rebelde, díscola, no quería comer... Pensamos mi esposa y yo que estábamos preparados para tan dura prueba y la recogimos. Fue una experiencia maravillosa. Me parece que es bueno que se haya encontrado una solución a su problema, aunque no sea la que ellos quieren y por la que han luchado estos últimos años. Entiendo sus ansias por ser los dueños de su tierra. Pero no estoy de acuerdo con que, a cambio de unas ideas utópicas, sus jefes hayan tenido a su pueblo viviendo en condiciones infrahumanas en el desierto. Y que mientras los hombres estaban «en la guerra» hayan tenido que ser las mujeres quienes llevaran a sus familias adelante con su trabajo y su sacrificio. Y que se haya utilizado a los niños para mantener vivas sus reivindicaciones en España y para conseguir financiación para la subsistencia. Mamiya se llevó muchos billetes de 5 euros, una gran bolsa de regalos y un álbum de fotos como no se llevó nadie ese año. Pero no lo agradeció mucho, porque al año siguiente estuvo con unos amigos y ya se había olvidado de nosotros. No lo hicimos porque nos lo agradeciera, pero al menos que nos recordara con agrado. Porque la salvamos de ahogarse en el mar, donde quería entrar sin haberlo visto nunca. Y las llaves que escondió tardamos años en encontrarlas. ¿He dicho que fue una experiencia maravillosa y que deseamos lo mejor para este pueblo que, si hubiera aceptado esa autonomía amplia, se habría ahorrado mucho sufrimiento y hoy sería el dueño 'de facto' de su tierra?

