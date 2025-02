La sabiduría de Aristóteles

Después de las celebraciones navideñas las ciudades quedan exhaustas y las calles se vacían. Pero no nos engañemos, en un pestañeo las luces navideñas se ... sustituyen por los neones que anuncian rebajas, más consumo.

Como incentivo algunas librerías han vendido lo que aún no era vendible, 'En la sombra', libro que ha visto la luz antes de tiempo, puro marketing, y que nada tiene que ver con la literatura, pero que se venderá como rosquillas y se convertirá en el más leído y del que más se hable.

A cuenta de la polémica del prematuro alumbramiento extraliterario he clasificado, mentalmente, claro, a las personas en dos grandes grupos, las que hablan y las que callan. Será simple, pero vale para alzar esta columna.

Me viene a la memoria el personaje de Jane Austen, Elinor Dashwood, la hermana juiciosa de 'Sentido y sensibilidad', la sensata de la familia, la discreta, la prudente, la que se ahoga en su propia pena antes de desvelar el secreto que le ha sido confiado. Me pregunto cuánto se habría horrorizado la señorita Dashwood, gran lectora, por cierto, si pudiera contemplar, aquí y ahora, cómo vende su vida quien no necesita hacerlo. Al príncipe Harry, o Harry el sucio, como ya lo llaman en su país natal, le ha dado por contar, y vaya usted a saber por qué o por quién o por cuánto, sus memorias, y en la crisis de los libros de papel se arma la locura por conseguir uno de los suyos.

En librerías y bibliotecas pueden encontrarse excelentes libros, cuyas páginas albergan historias hipnotizadoras y personajes inolvidables transitando por ellas, que pocos leen; en cambio una masa ávida de lectura rosa, negra o verde, se lanza a la compra de este que podría titularse 'Despechao', sentimiento que, al parecer, define el estado de ánimo del príncipe, que ha resultado más batracio que el del dicho popular: se ha convertido en sapo y planea destruir un reino.

Pero el sapo no siempre es malo, es el mejor amigo de los jardineros; su dieta, a base de babosas, orugas, lombrices y caracoles, lo convierte en un auténtico insecticida, de ahí que sea el mejor aliado, además natural, para aquellos que trabajan en jardinería y cuidando plantas.

Hasta un sapo sabe cuál es su lugar, charcos y humedales, no como el príncipe, que camina desnortado dando bandazos. Según los primeros desafortunados en leer sus cuitas sombrías, el libro da cuenta, también, de los muertos que causó en Afganistán. Ya le habían retirado sus galones, por eso ahora no hay nada que quitar.

Lástima que su compatriota, la señorita Dashwood, en lugar de personaje inventado hubiera sido real y niñera suya para descubrirle a los clásicos, para que juntos hubieran leído a Aristóteles y aprender aquello de «el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras». Una verdadera pena.

Como me gustan las adivinanzas y los juegos, apuesto con el lector a que en un futuro próximo el príncipe deseará que la tierra lo trague, o un charco fangoso, de esos que tanto gustan a los anuros.