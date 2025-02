Comenta Compartir

La variante ómicron de la covid ha abierto la espita de las 'fake news' esta vez con una carta a su favor: las declaraciones triunfales ... de algunos políticos habían hecho creer que esta ola no llegaría por lo que los abonados al catastrofismo tienen ahora una bola extra. Por eso es importante acudir a los científicos, a los verdaderos expertos y, en especial, a quienes ponen la racionalidad por encima de otros intereses. Al comienzo del estallido de esta nueva ola el catedrático de Microbiología Ignacio López-Goñi escribió un artículo en el que, entre otras cuestiones, explicaba que uno de los problemas que plantea ómicron es que tiene 50 mutaciones detectadas sobre la variante con la que se inició la pandemia en Wuhan. El experto aseguraba que faltan por investigar los efectos de estos cambios y reiteraba una idea clara: «Es más lo que no sabemos que lo que sabemos». Esta capacidad de admitir el desconocimiento es lo que diferencia a un sabio de un político. Y, en el fondo, es más sana que la épica victoriosa porque no engaña. El catedrático ofrece un dato que es el verdadero problema. En África, solo el 7% de la población está vacunada.

