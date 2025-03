Ya nadie sabe quién soy yo

Fue soplar y, no se sabe si saliendo de la borrachera o antes de entrar al estado de resaca, llamar al alcalde. Todavía muchos pacenses ... tratan de explicarse por qué un concejal bebido al volante ha dimitido tan rápido. Son tan retorcidos e interesados los argumentos que dan los políticos cuando están acorralados, que el viernes loco de Pizarro bien podría haberse despachado con que estaba comprobando 'in situ' que la autoridad hacía su trabajo cuando hay gente de otros partidos que pacta con asesinos y violadores.

Al edil dimitido le honra no haber tirado del 'usted no sabe quién soy yo', pero es que en Pizarro no habría sonado a amenaza sino a afirmación de quien solo llevaba cuatro meses en el cargo. No le ha dado tiempo ni a tachar un solo Vive el Verano, por no hablar de que en Badajoz la Policía Local es hoy lo contrario a un aliado del gobierno municipal. Que además de Juventud, llevara el área de Transporte y a su cuadrilla un rato antes le hubieran negado un taxi revela lo que intimida hoy un concejal.

Ahora que hay móviles y cámaras por todos lados la virgen no se aparece a los pastores, pero cualquier político metiendo la pata abre un informativo nacional y se pone solito rumbo al cadalso. A la mayoría le pirra un acta de concejal, pero no arriendo la ganancia de no poder ni orinar de madrugada contra un árbol o ponerte una corbata de cintillo en una boda.

Todo termina sabiéndose y Pizarro debió de pensar que cuanto antes empecemos antes acabamos. Con el blister del paracetamol sobre la mesa de la cocina llamó a su jefe antes de acostarse para informarle de que la había liado. Por lo que ha trascendido dio entre 0,25 y 0,60, que no se acerca ni a la 'd' de 'desfase', pero basta para desatar una crisis política. ¿Otra?, debió de preguntarse el alcalde antes de tomarse él otro paracetamol nada más levantarse.