Comenta Compartir

Un profesor me recomendaba literatura rusa. De la corta. 'La muerte de Ivan Ilich', de Tolstoi. 'Un día en la vida de Iván Denisovich', de Solzhenitsyn. Como nunca me he fiado de las intenciones de ningún hombre, leía los libros, pero no mostraba entusiasmo. Aunque ... me fascinaran los rusos. Sigue pasándome y no van a venir los rusófobos por guerra sobrevenida a decirme a quién tengo que leer. Pero sí pueden cancelarle los contratos a Anna Netrebko. La Federación Internacional de Ajedrez ha pospuesto el mundial a noviembre de 2022. Según la FIDE, en este momento el equipo ucraniano quizá no pueda participar y al ruso no le está permitido. Que se celebrara y no se dejara a los rusos sí sería sanción. Es su poder blando. Una amiga de un banco de inversión suele ir a Zurich a reunirse con jefazos. Le han contado que en los colegios pijos a los que llevan a sus hijos, los niños zurran a los rusos. Matonismo infantil, como cancelar a Netrebko.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY