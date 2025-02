Rusia y la transición energética

Comenta Compartir

Alemania evalúa extender vida útil de centrales nucleares, según Robert Habeck, ministro de Economía. Después de todo, el plan era confiar más en el gas natural ruso e incluso clasificarlo como «verde» en la UE. Podemos olvidarnos de eso ahora y planificar la transición energética ... de nuevo. Si el gas ruso falla ahora, veo pocas alternativas al uso del carbón por más tiempo (la energía nuclear parece estar fallando) hasta que las renovables tomen el relevo. Cabe preguntarse si el GNL puede ser una alternativa al carbón, después de todo, el transporte y la licuefacción también están asociados a las emisiones de CO2, lo que no ocurre con el lignito, por ejemplo. Durante años, los expertos que no están cegados por la ideología han advertido que cerrar plantas de energía nuclear y depender del gas ruso no es una buena idea porque nos hacemos vulnerables al chantaje. Y los Verdes rompen el siguiente tabú. ¡Ningún partido ha roto todos sus tabúes reales tan rápido cuando estaba en el poder! ¿Qué pasó con este partido antinuclear? Es así de simple. Si necesito el 100%, no es una buena idea renunciar al 20% si me hago vulnerable al chantaje (y también contamino el clima). Un simple cálculo de lechera que todos nuestros vecinos dominan a ciegas, solo que en Alemania uno no es capaz de hacerlo. Si la ideología es más importante que la razón, esta es la consecuencia. Además de esta estupidez, nos acercamos a otra: dependemos de las energías renovables, lo que en principio es muy loable. Ahora no lo tenemos de esa manera con la aritmética y las ciencias naturales. Porque si dependemos de los sistemas eólicos y solares, dependemos del clima. Las renovables son a largo plazo, estamos en su principio, esperemos que esté en su punto alto y entonces podemos calcular o hacer aritmética más fiable cuando tengamos acumulación de la energía producida por las mismas plantas. ¿Cómo queremos asegurar un suministro de energía estable? No se puede almacenar electricidad fácilmente, ¿de dónde obtenemos la electricidad si el clima no acompaña? Tampoco hay respuesta a esta pregunta si se cierran las plantas de energía nuclear y de carbón. A menos que dependamos de las plantas de energía nuclear en Francia y Polonia para ayudar. ¿Es entonces prudente insultar a Polonia porque depende de la energía nuclear? Toda Europa se está riendo porque la política energética del listillo de Alemania ha fracasado. Es hora de disculparse y admitir un error.

Cartas a la directora