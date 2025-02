Rusia ha perdido la cordura

Comenta Compartir

Rusia es el país más extenso del mundo con un ejército y armamento monstruoso que les hace ser una potencia mundial. Desgraciadamente han invadido Ucrania, un país hermano desde hace siglos por alguien que no está cuerdo y equilibrado, haciendo y portándose como si tuviera ... un trastorno psicopático. Putin es altivo, prepotente y narcisista. Digo esto porque no le gusta envejecer, tiene 70 años y al parecer se inyecta placenta humana en la zona del omóplato para estimular el colágeno de la piel y así no tener arrugas en la frente ni en el entorno de los ojos, aunque algo de peso ha cogido últimamente. Al parecer va por ahí de presumido y vanidoso. Este sujeto ha debido hacer un pacto con el diablo ¡quien sabe! Dicen que la paz es la mayor obra de arte. Putin –que tiene alto concepto de sí mismo– está atacando la vida de un pueblo que no ha hecho nada y sembrando el pánico entre la población, entre ellos muchos niños, mujeres y personas mayores. En algún momento llevará su penitencia por la tragedia humana de grandes dimensiones que está sufriendo el pueblo ucraniano por la mano injusta de un autócrata y heredero del imperio de la Rusia zarista y la Unión Soviética. Como era previsible, la Europa de los mercaderes ha reaccionado con sanciones económicas y declaraciones vacías de contenido. La realidad es que Ucrania se ha visto abandonada. Europa debe dar ejemplo de acogida para los refugiados que huyen de esta invasión ilógica y miserable. Y los españoles también.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión