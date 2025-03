Comenta Compartir

Se quejaba hace unos días un amigo, que vive cerca de la Plaza Mayor, de los ruidos insoportables que se generan con tanto concierto y ... festival como se organiza en la parte antigua. Para consolarle le he enviado un fragmento que he seleccionado de la 'Crónica verdadera de la plaza de Al-Qazires', que se guarda en la biblioteca del monasterio de Tentufinde. Es lo que sigue: «Paseaba Parsimonio de Alkazires con su amigo Rumoroso de Gatania en amena charla, mientras recorrían las hermosas calles de la ciudad vieja. Decía Parsimonio: observa, Rumoroso, estas almenas, por moros bien cimentadas, y esos sillares graníticos que a los palacios nobles de la no menos noble Cáceres sirven de espesos muros. Sin duda serán, no más corran los siglos, el recuerdo venerable de un histórico pasado y testigos pétreos de aquellas edades, ya de resistencia frente al luso, ya de conquistas en las Nuevas Indias, ya de esforzada lucha del santo patrón contra la monstruosa sierpe alada, ya de amores discretos y celestinas mediadoras entre angostas calles y oscuros rincones. Y dígote, amigo, que pienso que nunca dejarán de ser espacios silenciosos y tranquilos do el viajero ocasional, sea del lejano Cipango, sea de la septentrional Europa, disfrute recorriéndolos en paz, al tiempo que se deleita con tan estético recinto. Y aún más: afirmo que, si en postreros tiempos se le ocurre a algún merino o regidor organizar entre sus venerables piedras fiestas, saraos o conciertos de estridentes músicas, a buen seguro que el diablo Decibelio les arrebatará el alma y con presteza y rapidez los hundirá en lo más profundo del Averno para que sufran un tormento eterno administrado por su colega Javimetalio, demonio ruidoso donde los haya.

Llevó luego Parsimonio a su amigo, pasando bajo el arco que dicen de la Estrella, cabe la Plaza Mayor y, señalando con el brazo extendido la majestuosidad de aquel espacio, le comentó: y ahora, amigo Rumoroso, contempla, si te place, cuánta belleza anida en este lugar, amplio y despejado, a quien guardan de un lado las torres de Abú Yacub y la de las Yerbas, y del otro sus macizos soportales. Y entre medias, ese magnífico empedrado de primorosa factura, con sus dibujos a la portuguesa que cobijan sus varios olmos y palmeras que dan sombra a los cacereños cuando en el estío se sientan en los bancos de forjado metal. No creo que caiga en tópico si afirmo que es este uno de los lugares más bellos del reino de Hispania. Y añado: seguro estoy que tan galano conjunto, plaza señorial y monumentos hermanados, nunca será alterado por la mano del hombre y así permanecerá para placer de las venideras generaciones. Pero si por malaventura o ignorancia, en el devenir de los tiempos, a alguien se le ocurre alterar su aspecto y desmantelarla para, es un decir, allanarla y alisarla con extraños solados, que más bien pareciera aquello un cuarto de baño, hago votos por que la Virgen patrona los confunda y tengan una vida llena de pesares y remordimientos. Amén, respondió Rumoroso».

