Suena el despertador, intento deslizar el dedo para apagarlo y no puedo. Entonces temo también al canto del gallo del vecino, pero ya no, seguramente ... acabó en la olla estas navidades. Quiero calentarme un descafeinado en el microondas, además pongo en marcha el lavaplatos y la lavadora, ¡ruido, ruido, ruido! Enciendo el ordenador, suena el móvil, al tiempo recibo varios WhatsApp, ¿o es el correo electrónico el atrevido, o es la Tableta?, me persigue el tiempo del microondas con su «¡ya estoy!».

Huyo de mi casa, dejo atrás la musiquilla navideña del muñeco de Papá Noel todavía colgado en la puerta, suena en la calle la sirena de una ambulancia, aúllan los perros de toda la vecindad, y yo empiezo a sentirme un niño autista en medio de una Cabalgata de Reyes. Tañen las campanas de la iglesia de San Juan de Rivera, oigo un frenazo y dos conductores a gritos se pelean. Suenan cohetes, pues para alguien aún no se han acabado las fiestas, y yo entre tanto ruido añoro el silbato del guardia urbano de cuando fui niño, (quizás era el único sonido en una mañana de domingo). Un avión rompe la barrera del sonido, ¿o era del silencio?, ¡ruido, ruido, ruido!, alguien en furgoneta tapiza sofás, yo quiero gritar como un niño autista, y es que a mí lo que me armoniza son mis silencios de escritor. Cuánto me gustaba la ciudad en silencio hace años el día de la Romería de Botoa. Incluso hace unos meses los silencios en la calle del confinamiento. Vuelvo a casa y me reciben los pitidos de la lavadora y el lavaplatos. Entonces tras calificar a los ruidos de falsa compañía, compongo estos versos: «Te amo silencio, nunca me das voces/, de tu conversación yo no me aburro/, le falte o no saliva a tu susurro/, porque no gritas sé que me conoces».