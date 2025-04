El ruido y la furia en la derecha

Comenta Compartir

Los nostálgicos de Franco siempre han hecho de él un mesías que conocía la naturaleza profunda de su pueblo. De ese sublime designio resaltaría la ... convicción del dictador de que «los españoles no estábamos hechos para la democracia». Todo un dogma que terminó condensando no solo la doctrina de cualquier neofranquista uno, grande y libre, sino también la parte más autoritaria de la derecha española. esa que no es toda la que existe en España, pero sí la que ha venido dominando al «partido» desde la Transición. Fue la derecha que se sintió poco protagonista en el paso a la democracia, no tanto por falta de influencia, sino por no haber podido llegar más lejos en su interés de limitar determinadas concesiones constitucionales o en la irritante legalización del Partido Comunista de España. Sentencias judiciales de hoy día han considerado probada la financiación irregular de esa derecha hasta las profundidades de la Transición. Una derecha que siempre ha tenido problemas de liderazgo, acaso por sentirse absoluta y eterna y que no debía preocuparle demasiado las trivialidades de jefes o cabecillas. Cuando Fraga proclamó a José María Aznar en 1989 sin «tutelas ni tutías» el ambiente era de cauto entusiasmo por la certidumbre de que el exmandatario de Castilla y León no era más que una opción transitoria en espera del definitivo mirlo blanco (léase Felipe González) de esa derecha bárbara. El desgaste gubernamental del PSOE y sus casos de corrupción llevaron a la fabricación urgente y mediática de Aznar como líder y estadista cuando la realidad era muy distinta, y esa derecha nunca ha querido desembarazarse del recuerdo de un mediocre y dañino personaje político que ha contribuido a socavar los fundamentos del partido. De las dos frases más terribles que he escuchado en la democracia reciente de España, una la dijo Aznar refiriéndose a ETA como el «movimiento vasco de liberación», y otra Cristóbal Montoro con aquello de «deja que se hunda España que ya la levantaremos nosotros». No se puede utilizar continuamente a la banda terrorista como un espantajo contra el adversario después de haber dicho aquello que, entre otras cosas, venía a justificar la existencia de víctimas. Ni hablar de levantamientos económicos tras las amnistías fiscales o la creación de aquel banco malo en 2012 y cuya situación hoy es catastrófica y lesiva para el contribuyente.

De tantos y tantos barros vienen estos lodos entre Madrid y Génova. Sigue destacando la preocupante falta de calidad de los líderes implicados, la pervivencia eterna de unas maneras corruptas de administrar lo público y también los métodos de espiarse los adversarios-enemigos. Parece que asistimos a los límites a donde ha llegado una parte de la derecha que no sabe ir hacia Europa más que para intrigar contra su propio país, al tiempo que en realidad no hace ascos a reeditar con Vox una renacida CEDA al modo de aquella que desde 1933 liderara Gil Robles. No ha pasado ni la insignificancia de medio siglo desde que nos prometimos la democracia. En las elecciones de 1982 los reaccionarios de Fuerza Nueva obtuvieron algo más de cien mil votos. El engendro político creado a vuelapluma por Antonio Tejero, el del 23-F, llamado Solidaridad Española obtuvo poco más de veintiocho mil votos. ¿Cómo hemos llegado a dónde estamos desde la plaza de Colón y la irresponsabilidad de tanto mindundi? Mucho habrán de trabajar los maquilladores mediáticos para proclamar un día no demasiado lejano que lo del partido ya está arreglado, fortalecido y con otro estadista magnífico. Si la eterna derecha autoritaria no deja paso a la más democrática, con extinciones, refundaciones y personal nuevo y limpio, tanto espectáculo habrá sido en vano y peligroso. La derecha que siempre ha tenido problemas de liderazgo, acaso por sentirse absoluta y eterna y que no debía preocuparle demasiado las trivialidades de cabecillas

