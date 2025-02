Rubiales, inhabilitado

Comenta Compartir

Al inhabilitar a Luis Rubiales durante tres años para cualquier actividad relacionada con el fútbol por el beso no consentido a Jenni Hermoso y sus ... obscenos gestos en el palco de autoridades durante una final, la FIFA le aplica el severo castigo que no puede aprobar la Justicia deportiva de nuestro país por las difícilmente explicables carencias de la legalidad vigente, que impidieron al Gobierno apartarle del cargo antes de que él renunciara. El organismo internacional fundamenta la medida en que el comportamiento del expresidente de la federación, que empañó la gesta del Mundial brillantemente conquistado por la selección femenina, «desprestigia» al balompié y a la propia FIFA, además de «violar» sus normas de «conducta cívica». El grosero machismo de Rubiales en el desempeño de sus funciones no tiene cabida en una sociedad que aspira a la igualdad y se suma a sonoros escándalos previos que habrían justificado drásticas actuaciones contra él. Los tribunales ordinarios determinarán si ha incurrido o no en delitos. Pero, sea cual sea el veredicto, su indigno proceder justifica una sanción deportiva que recuerda la necesidad de actualizar la regulación nacional al respecto.

Opinión HOY