Recientemente he viajado a Alemania para visitar a mi hermana, coincidiendo las fechas con la cifra de contagios al alza, otra vez el 'corona', dicen los alemanes, bate récords.

Como mi hermana vive allí desde hace más de cincuenta años, he visitado el país con ... frecuencia, comprobando en cada viaje los cambios experimentados.

La primera vez, con mis padres, la ciudad de Berlín estaba dividida por un muro infranqueable. Entonces yo tenía nueve años, era verano y mi recuerdo más imborrable, el más especial, fue subir la escalera de caracol de la Columna de la Victoria; mientras escalábamos mi padre iba contando los peldaños. Solo él y yo, del grupo familiar, coronamos aquella torre mágica rematada por la Isabelita de Oro, un ángel en la película de Win Wenders. Hace ocho años volví a Berlín, mi padre hacía mucho que ya no estaba, también ascendí hasta rozar el cielo, era marzo y las calles estaban cubiertas de nieve.

Visité Berlín un año antes de la caída del muro, la ciudad seguía partida y cada Alemania tenía su propia moneda: marcos alemanes y marcos del Este; para entrar en la República Democrática había que intercambiar un mínimo de dinero porque los marcos alemanes no valían allí. En aquel Berlín era muy difícil comprar alguna cosa, las cafeterías ofrecían café, y gracias; impensable acompañarlo con un dulce, pastel o croissant porque, sencillamente, no había de nada. Entre las personas que me acompañaban estaba mi hermana, ahora enferma, y propuso comprar un libro. ¡Ay, nunca comprar un libro fue tan complicado! Encontramos una librería, ya no recuerdo si vimos alguna otra, y la cola para entrar solo era comparable a las que se formaban, antes de la pandemia, para acceder a un concierto de Bisbal o de Rosalía. Desistimos, claro; al fin y al cabo, nosotros vivíamos en ciudades llenas de librerías, a veces vacías, y abarrotadas de libros, no teníamos necesidad de hacer aquella fila; también era noviembre y el frío arreciaba. En aquellos días todo estaba prohibido en Berlín oriental, incluso abandonar la ciudad con su dinero, y como no pudimos gastarlo, excepto en un triste café, regalamos los marcos del Este a la primera persona con quien nos cruzamos en el paso fronterizo. Después, y para demostrar que nada permanece y que todo es efímero, el muro cayó: el origen de tanto sufrimiento se sigue vendiendo troceado en cualquier tienda.

Nadie olvida en esta ciudad, cruces y fotos de los que murieron injustamente son la memoria de lo que pasó. Mi hermana, que ha perdido la suya, ni siquiera recuerda que plantó un ginkgo en su jardín; paradójicamente, el árbol de la memoria.

Será como medida de ahorro energético que ahora las calles tengan poca iluminación, por eso, y porque a las cuatro de la tarde es de noche, no advertí el platillo de un mendigo en la acera, le di un puntapié y las monedas salieron desperdigadas. El hombre se llevó las manos a la cabeza, me disculpé y me afané en recuperar sus monedas; enseguida comprobó que estaban todas.