La rotonda de la Dehesilla de Badajoz

En relación a la publicación en HOY de la noticia titulada «Denuncié porque la rotonda no tenía permiso ni la consultaron a los vecinos de ... la Dehesilla», publicada el día 9, queremos exponer lo siguiente: la junta directiva, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31.a de los estatutos de la asociación, tiene atribuciones para llevar a cabo una obra como esta sin necesidad de autorización de la asamblea general. Solo estaría limitada en su actuación por aquellas competencias que los estatutos establezcan como exclusivas de la asamblea, y esta cuestión no lo es. En la asamblea del 17 de marzo de 2019 se informó que la junta directiva anterior tomó la decisión de instalar la rotonda en prevención de posibles accidentes y para garantizar la seguridad de vehículos y peatones que transitan por esa zona. En el punto 2º del orden del día se sometieron a votación las cuentas del ejercicio en las que iba como gasto la construcción de la rotonda, siendo aprobadas por la mayoría de los asistentes (67 votos a favor y 29 en contra), habiendo salvado su voto el denunciante sin que a fecha de hoy haya impugnado el acuerdo. Este vecino fue denunciado por la junta directiva actual en el Seprona ante la sospecha de algunos vecinos de que pudiera estar usando productos químicos en su parcela para el negocio de imprenta que desarrolla en ella. Los agentes del Seprona visitaron su propiedad y al no encontrar nada punible cerraron el expediente, tras lo cual se produjo la activación de la denuncia por la construcción de la rotonda.

Nos queda claro que los motivos por los que este señor ha presentado la denuncia contra la Asociación Dehesilla del Calamón no son los que expresa el titular del artículo objeto de esta contestación. Estamos convencidos de que no es el interés general de los vecinos de la Dehesilla el que mueve a este señor en su empeño de echar abajo la rotonda, sino el ánimo de revancha por la denuncia que interpusimos.

Cartas al director