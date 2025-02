Gil Rosiña y la lealtad política

Isabel Gil Rosiña ya no es portavoz del Ejecutivo extremeño. No lo es porque el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, le ha quitado ... la responsabilidad que llevaba ejerciendo desde hace más de seis años. Ejerciendo bien. Y aunque él ha explicado que la remodelación del gobierno se debe a su interés en que los consejeros dediquen todas sus energías a gestionar el aluvión de fondos europeos, de hecho Gil Rosiña sigue al frente de Igualdad, parece que su argumento ha resultado poco creíble. De tal modo que, a pesar de que podría considerarse una razón lógica y comprensible, y de que el propio Vara aseguró cuando dio a conocer la sustitución de Rosiña que no se debía a su apoyo al alcalde de Mérida en las primarias del PSOE de la provincia de Badajoz frente a Rafael Lemus, se ha entendido que es este y no otro el verdadero motivo del relevo.

No solo porque Isabel Gil Rosiña había pasado ya más de dos meses sin ejercer como portavoz, coincidiendo precisamente con la celebración de las primarias, sino porque, lamentablemente, la incredulidad en la palabra de los políticos va al alza y hacemos pocas excepciones, aunque las haya, y porque no es ni mucho menos infrecuente el castigo a quien se atreve a salirse del redil en un mundo en el que se confunde con demasiada asiduidad lealtad y sumisión.

Esta confusión es lo que justifica los castigos políticos en base a una llamada pérdida de confianza. Y al parecer Vara perdió la confianza en Rosiña porque se enteró con poca antelación de que había una candidatura alternativa a la de Rafael Lemus, que al parecer también es un hombre de confianza del presidente, y que la portavoz del Ejecutivo iba en esa lista. Y entonces el atrevimiento de Rosiña de tratar de marcar su propia hoja de ruta en política sin pedir permiso al jefe, sin esperar a que otros le digan cuándo es su momento, y tener la osadía además de hacerlo en la etapa dulce que vive el PSOE extremeño, ha sido considerado como una deslealtad que debía ser castigada. Y que cunda el ejemplo.

No sé si Gil Rosiña es o no leal, pero sí creo que no ha sido desleal ni al PSOE ni a Vara por acudir a unas primarias que la realidad muestra que los partidos solo defienden de boquilla, por disentir de la forma de organización de otros e intentar llevar a cabo su proyecto, por confiar en su capacidad para mejorar lo que hay, por tener la ambición de avanzar en su carrera política. No parece que esta mujer haya cometido ningún pecado por todo ello ni que su osadía deba ser por tanto castigada. No cuando, además, los militantes han hablado con claridad con sus votos. Y, sin embargo, lo ha sido.

Cierto es que, posiblemente, menos de lo que habría podido serlo, a algunos les hubiera gustado u otros hayan reclamado, porque el presidente ha optado por una medida salomónica que quizás contenta, aunque sea a medias, a todos. Le retira la portavocía pero la mantiene como consejera de Igualdad. Aun así, un castigo porque disentir en política no es cosa buena y lejos de ser entendido como elemento enriquecedor, debe ser silenciado. No gustan las críticas ni aunque sean constructivas, ni las salidas de guiones sin permiso ni cualquier posicionamiento que pueda ser entendido como echar un pulso a los que dirigen.

Pero lealtad y sumisión son cosas bien distintas y es precisamente esa equivocada o interesada confusión uno de los males de esta política nuestra y que justifica en buena medida la desconfianza de los ciudadanos en ella, en quienes la ejercen y la engordan. Ser leal no significa ser sumiso. La lealtad no puede ser nunca una obediencia ciega a una causa ni a un líder, someterse sin cuestionamiento a la autoridad de otros o a lo que las circunstancias imponen, porque debe estar levantada desde el razonamiento y la libertad. Por eso no se es desleal cuando se piensa diferente y cuando se dice y se intenta cambiar lo que no gusta. Ni cuando no se pide permiso para hacerlo. Mucho menos cuando se hace abiertamente a través del mecanismo creado supuestamente por los partidos para ello.

Este periódico entregó hace un mes sus Extremeños de HOY. Uno de ellos fue para Eva González, la abogada nacida en San Martín de Trevejo que destapó el escándalo que a comienzos de este año obligó a dimitir al Gobierno de los Países Bajos. En una entrevista, con motivo de esta concesión, explicó que el mismo era un premio compartido, porque ella sola, sin ayuda, no habría logrado esa dimisión en bloque. Eva González destacó el apoyo de los periodistas a su causa, pero también el de los políticos, no de la oposición, sino de los partidos que sustentaban el gobierno. Una imprescindible circunstancia que, señaló, «no creo que se pudiera dar en España, porque aquí no se atreven, aquí se sigue lo que marca el partido». Porque aquí la sumisión garantiza el confort del redil y que no te saquen de la foto. Y, sin embargo, cuánto mejor nos iría con políticos leales.