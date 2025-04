¿Qué ocurrió el 28 de mayo?

Comenta Compartir

Soy una simple ciudadana que sufre día a día la decepción de ver cómo hunden España. Me siento insultada por el comportamiento y acciones de ... políticos que nunca se plantearon hacer de España un gran país. La gota que colmó el vaso fue lo sucedido el día 28 de mayo, espero sonrojar de vergüenza a los responsables de la organización de las mesas electorales. Para empezar, se debería nombrar a personas inactivas laboralmente para desempeñar las funciones electorales, con el fin de ayudar a muchos españoles que están en el paro, a los que de seguro ese dinero extra les vendría muy bien; o, por ejemplo, estudiantes universitarios. El último recurso debería ser el llamar a trabajadores que tienen el domingo como único día de descanso, para uso y disfrute personal. Ni qué decir tiene que la compensación económica sería más digna si partiese de 100 euros, y no la cantidad irrisoria de 70 euros que hasta ahora se paga, por no añadir que a los miembros de la mesa electoral no se les agasaja con comida ni agua, lo que me parece bochornoso, lamentable y despreciable. La conclusión del día de las elecciones es que nos obligan a perder un día entero de nuestra valiosa vida desde las 8 de la mañana hasta, por lo menos, las 23.00 horas, que nos pagan 70 euros, y de nuestro bolsillo corre el desayuno, comida, bebida, picoteo para la tarde-noche... sin descanso, sentados en sillas durante 16 horas, con los daños que de ello se derivan, como la visita al fisioterapeuta al día siguiente. Ha salido más caro el collar que el galgo. Les suplico como ciudadana que reflexionen sobre el asunto, y que se mejore la situación para las próximas elecciones y que nos tengan más respeto.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión