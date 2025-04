Comenta Compartir

A diario recibimos cientos de mensajes con todo tipo de datos, desde avisos por una fiesta de cumpleaños, por una nueva iniciativa en alguna asociación ... a la que pertenecemos, del club deportivo, de eventos o de los colegios de nuestros hijos. Es un continuo ir y venir de información, donde nos vamos quedando con lo que mayor utilidad tiene para no saturarnos. Ya saben aquella máxima: «Exceso de información, falta de información». Entre todos esos mensajes, me encuentro uno de mi amiga Fátima en el que me comenta que este fin de semana se realiza la 'Operación kilo' de primavera. Bajo el lema '¿Te sobra un kilo?, a nosotros nos faltan muchos', desde el Banco de Alimentos de Badajoz se anima a participar como voluntarios en esta gran recogida de comida que llevará a cabo en los centros comerciales de la ciudad. Se están organizando grupos para ir cubriendo todos los turnos de las jornadas, y así poder recopilar todo tipo de alimentos, sobre todo de cara al verano, época en la harán mucha falta. Desde hace casi 30 años el Banco de Alimentos de Badajoz proporciona o complementa el sustento básico de muchos pacenses, aunque no siempre su trabajo se visualiza de igual manera. Ahora que la inflación ha disparado los precios de lo más básico y vemos a muchas familias que tienen lo justo para ir tirando, percibimos de primera mano la importancia de esta organización. Eso nos ayudará a colaborar donando y ayudando a recoger.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión