Por el Perpetuo

Hace unos días estuve acompañando a un familiar en el Hospital Perpetuo Socorro. Allí el tiempo parece detenerse, las horas avanzan más despacio de lo ... habitual y los minutos se marcan a un ritmo pausado.

A las afueras se produce el cambio de pases, esos papeles rojos que autorizan a entrar en el centro, para visitar a los que permanecen ingresados. Dentro de la habitación las puertas se cierran hasta que el personal médico, enfermeros y celadores las abren para informar del estado de salud, acomodar las camas o trasladar pacientes. Una labor tan profesional como humana, que ayuda a no perder el contacto con la realidad, y a mantener la esperanza de que un buen día recibirán el alta médica.

Han sido días y noches tranquilas por lo general, donde he tenido tiempo para valorar aún más lo que es la normalidad en la vida, y aquello de «no se sabe lo que es la salud hasta que se pierde…».

En ese ambiente recibí la llamada de mi hermana Sonia, que me recordó que en ese mismo hospital solía pasearse una monja de hábito blanco, una leyenda que aún hoy pervive por los pasillos y recodos del centro hospitalario. Pero yo no me la encontré…