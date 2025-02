'OVI', objeto volador identificado

Comenta Compartir

Dicen que todas las personas tienen un toc. Yo suelo pensar dos o tres veces si he cerrado la casa al salir, si he apagado ... la plancha o si he desconectado la vitrocerámica. Tengo un amigo que al ir caminando siempre cree que le puede caer algo del cielo, como por ejemplo algo de alguna ventana. Por eso suele andar más bien por la parte exterior de las aceras. De él me he acordado especialmente esta Semana Santa, porque una amiga junto a su hija, cuando iban llegando a la procesión de Santo Domingo en plena calle Colón, tuvieron un tremendo susto. Junto a ellas cayó una maceta bastante frondosa… Pasado el sobresalto, y agradecidas por estar bien, ya que el objeto volador pasó a escasos centímetros del brazo de la niña, quedaron estupefactas por la situación. Fue una anécdota, pero debe hacernos recapacitar sobre la seguridad de los balcones. Una maceta a una altura determinada puede alcanzar gran velocidad, y si a esto le sumamos el peso, puede provocar un accidente lamentable. Macetas, aires acondicionados, objetos de decoración… y cualquier otra cosa que coloquemos en los balcones corren el peligro de caer al vacío. Ahora también yo intentaré caminar por la zona exterior de las aceras…

Opinión HOY