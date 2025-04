Ayudar acompañando

Comenta Compartir

La pandemia paralizó muchas actividades de nuestro entorno. Entre ellas la Red Humanizar, compuesta por voluntarios y creada para el acompañamiento a personas hospitalizadas, tuvo ... también que detener su labor. Pero durante todo este tiempo no han dejado de trabajar. Ahora retoman su funcionamiento con más fuerza, y lo amplían a centros de mayores, han firmado un convenio de colaboración con Caser que permitirá también llevar esa ayuda a los usuarios de estos centros. Una ayuda que siempre es bienvenida, desinteresada, y que tiende una mano amiga en la soledad de una habitación, en un acompañamiento en el que «el solo estar ahí» ya es mucho. En ocasiones sobran las palabras, solo se necesita esa cercanía que lamentablemente en algunas ocasiones no puede ofrecer la familia por las cuestiones que sean. Sin duda es un apoyo enriquecedor también para el voluntario, precisamente el próximo lunes a las 19.30 se reunirán en el aula 4 del Hospital Universitario para dar el nuevo pistoletazo de salida a una labor más necesaria que nunca. Hace unos días charlaba con dos de sus impulsores y me contaban algunas novedades, como la puesta en marcha de una app para gestionar turnos de acompañamientos. Desde aquí aplaudo este tipo de iniciativas, porque estoy convencida de su importancia.

