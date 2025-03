Tamara, no te coscas

Comenta Compartir

Que no te enteras, Contreras. Que el destino te manda señales (otra más) y tú, soberbia, las ignoras. Que la firma que te iba a ... hacer el vestido de novia ha dicho que no, que ni hablar del peluquín, que te lo cosas tú solita con esas manitas que te ha dado Dios para llevar joyones, promocionar laca de uñas y pasar las cuentas del rosario. Que ya te lo dijo tu madre y lo gritó España entera. Que para muestra, más que un botón un vídeo donde el canallita aparecía comiéndole el boquino a otra. Que perdonar es libre y cristiano, pero la cabra siempre tira al monte y el chulángano a lo que se le pone por delante. Que más vale sola que etcétera. Que, aunque no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser desandar lo andado, devolver lo regalado y desexclusivar lo exclusivado, tendrías que anular los esponsales. Que cierto es que no tenemos derecho a tratarte como si fueras una cría en lugar de una señora con los cuarenta cumplidos, pero, de verdad, Tamara, es que no te coscas.

Aunque algunos se empeñen en ignorarlo, como un muchacho monísimo que, con toda su barba, me dijo que no sabía quién era Tamara Falcó, su casorio con Íñigo Oniega es una cuestión de estado. De estado español y de estado de nervios, especialmente después de que Sophie et Voilà comunicara ayer que ponía fin a su relación contractual con Tamara porque «nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño». Quien quiera entender, que entienda, que tampoco es tan difícil. Y que quedarte a dos meses de la boda sin vestido sería la señal definitiva para cualquiera, pero no para Tamara. Como no se le aparezca la Virgen de Fátima y le diga que no se case, yo ya no sé.

Temas

Tamara Falcó