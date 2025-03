Soltera y sola en la vida

«Suceden cosas cuando una está soltera. Se conoce a hombres, se viaja sola, se contraen hábitos nuevos, se lee a Tropolle, se prueba el ... sushi, se compran camisones, se depila una las piernas. Entonces se casa una y el vello crece», dice Nora Ephron en 'Se acabó el pastel'. A las casadas también nos suceden cosas, pero menos. Y más aburridas. Eso sí, a cambio no tenemos que depilarnos.

Traigo a colación este fragmento por tres razones: la primera porque, al igual que mi compañero Alonso de La Torre, también yo voy eludiendo lo de la amnistía; la segunda, porque cualquier excusa es buena para sacar a relucir a Ephron, y la tercera, porque hoy es el Día del Soltero. Lo cierto es que tendría que ser el de la soltera, porque al soltero ni se le cuestiona: mientras que su retrato, con alguna ligera actualización, sigue siendo el de un truhan, el de un señor algo bohemio y soñador (que lo canta Julio Iglesias, un tipo que siempre ha vivido como un soltero aun estando casado), el de la soltera es el de una tía que come helado de chocolate a litros mientras ve 'Orgullo y prejuicio' y suspira por Mr. Darcy. Vale, ahora es con gato y satisfayer. El mismo estereotipo machista y tonto, pero en moderno.

Mi abuela, más expeditiva, me decía «Con la mala follá que tienes, te vas a quedar pa vestir santos». No acertó, que mi santo se viste solo. Pero me lo soltaba así, como una maldición. Más maldición es estar, supongo, al lado de un gilipollas: bastante tiene una con aguantarse a sí misma como para, encima, tener que aguantar a un tal Juan Manuel. Si ese es el caso, lo mejor es divorciarse y vengarse de él escribiendo una novela lúcida, descacharrante y agridulce. Pero, para eso, hay que ser Nora Ephron.