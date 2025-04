Saltarse los límites

Por culpa de un carácter indolente y un tanto conformista, servidora es de saltarse pocos límites. Total, para qué. Qué cansera. Y qué lío. La ... desobediencia se queda en las burbujas de un antigripal efervescente, en mera espuma. Afortunadamente, aún hay gente capaz de desatar un tsunami, de saltarse las fronteras y meterse en un territorio hostil donde no te amparan ni el anonimato, ni el medio, ni el partido. Eso es lo meritorio por kamikaze. Y hasta por provocación, que también tiene su aquel.

Eso hizo el otro día la escritora y artista Juana Dolores en un programa de TV3. «¡He venido a cagarme en todo!», soltó. Dicho y hecho. Volcánica perdida, pidió que le cayera un meteorito a Trias, otro a la librería Ona, se rio de los de la CUP («hippies que hacen Gestalt y esas cosas») e incendió el mundo durante veinte minutos que al presentador Xavier Graset se le hicieron eternos. «A ver si dimite ya la cúpula de viejos que dirige TV3 y entran jóvenes que lo hagan mejor», le dijo a Graset y, ante sus alegaciones (que si están sometidos a una comisión de control, que si tal y que si cual), la tía siguió echando lava por la boca: «No me cuentes tu vida, sáltatelo, como lo estoy haciendo yo ahora mismo». Quisiera pensar que yo, de joven, también era así, aunque en versión depilada. Pero sé que no es verdad.

En 2009, un grupo de científicos estableció nueve límites que no se debían de sobrepasar para evitar cargarnos el planeta. Ahora, en una nueva publicación en 'Nature', afirman que hemos superado siete. Ocho, contando el Mar Menor. Mira, esos son unos límites que no tendríamos que saltarnos. De seguir así, y para satisfacción de Juana Dolores, no va a hacer falta que llegue el meteorito.