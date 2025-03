Siendo niñas, creíamos que San Valentín era un señor que se dedicaba a arreglar problemas sentimentales; una suerte de Carlos Sobera con sombrero y paraguas. ... La culpa de tamaño dislate la tenía 'El día de los enamorados', la película de Fernando Palacios en la que Conchita Velasco se mosqueaba con su novio porque le gustaba mucho el fútbol. Nuestro conocimiento del 14 de febrero llegaba hasta ahí, que la única ventaja de ser vieja y de haber ido a un colegio de monjas solo de chicas era ahorrarte que un compañero te regalara una tarjeta de San Valentín. O, peor aún, que no te la regalara. De todas las tontunas que hemos exportado de las series norteamericanas, esa es la mayor.

Aunque la fecha señalada todavía no ha llegado, esta noche ya habrá parejas celebrando el tema. De hecho, el bombardeo de amor comenzó hace días: esta semana recibí un email que me ofrecía pasar una noche romántica en un hotelito. «¡Sorprende a tu pareja en San Valentín!», rezaba el asunto. Tras ver las tarifas, entendí que, efectivamente, gastándome medio sueldo en una habitación iba a sorprender a mi santo, pero no para bien. El amor sí tiene precio, y el nuestro no es tan alto; es un amor sólido, pero económico. Y, puestos a fundir pasta, prefiero un queso Idiazábal a una suite. O a un ramo de rosas rojas.

A Blanco, el muchacho que representó a Italia en Eurovisión el año pasado, le ocurre lo mismo con las susodichas: cabreado durante su actuación en San Remo porque no funcionaba su pinganillo, interrumpió la canción y la emprendió a patadas contra los ramos de rosas rojas que abarrotaban el escenario. Te entiendo, te respeto y te valido, amigo. Sé que tú también prefieres una bola de queso. De pecorino romano, a ser posible.