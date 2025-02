En las ficciones norteamericanas de juicios, el abogado siempre le dice al acusado que quiere defenderse él solito que ni se le ocurra hacerlo. Se ... ve que nadie se lo dijo a Carlos Vermut el otro día. Y se agradece, porque así se ha retratado en sus declaraciones a El País: «Imagínate que he subido con una persona a mi casa y estamos en la cama o en el sofá hablando. Doy por hecho que tiene una intención sexual». Eso es mucho dar por hecho, Carlos. Muchísimo. Tanto como que nosotras demos por hecho que todos los tíos sois unos asquerosos. Presunción de asquerosidad.

Lo escalofriante de las respuestas de Vermut ante las acusaciones de agresión sexual es que muestran lo que muchos piensan. Porque si subes a casa de un tío ya sabes a lo que vas. Porque eso ha ocurrido toda la vida y no se han montado estos circos. Porque este feminismo moderno ha convertido a las mujeres en víctimas. Porque eres una niñata que no aguanta nada. Porque si eres una mujer de verdad y se propasan contigo, lo que tienes que hacer es pegarle un guantazo al fulano en cuestión y salir dignamente por la puerta, amazónica perdida. Pues mira, sí, en algunas ocasiones hubieras tenido que dar un guantazo. O mejor, un rodillazo en la entrepierna. Pero no lo has hecho porque piensas que las consecuencias pueden ser peores.

Escribía Rosa Belmonte en este diario el pasado domingo que hay que distinguir entre consentir y ceder a la situación. «Y la situación no es solo el momento de la propia agresión sexual sino algo que va más allá». Vermut sigue poniéndose la soga al cuello: «También se añade el hecho de que esa persona, yo lo entiendo, puede sentir miedo a agravar la situación». Menos mal que lo entiende. Qué consuelo.