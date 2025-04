Pedro el 'heavy'

Ahora soy muy consciente de que no sabemos qué nos espera a la vuelta de la esquina, así que si tienes que grabar un disco, ... escribir un libro, si tienes algo que decir o algún sitio al que ir, hazlo, porque realmente no sabes cuánto tiempo te queda», le dice Richie Faulkner, el guitarrista de Judas Priest, al periodista de La Verdad Iván Rosique. Faulkner, tras sufrir una disección aórtica cardíaca aguda durante un concierto en Kentucky y librarse por los pelos (largos), ha visto la luz y está por el 'carpe diem' y el aprovecha el momento y tal y cual. En fin, lo de siempre. Para quien sobrevive, claro.

Juan Tallón, escritor prodigioso, se sienta a darle a la tecla cuando ya sabe qué es lo que quiere contar. Por eso escribe muy rápido el primer borrador, porque teme que la muerte le pille en medio de la novela y quede inacabada. Mira, uno de los pocos miedos que no tengo: me pilla a mí el asunto con media columna escrita, la termina un becario y no se entera ni un lector. Peor es que el tránsito te sorprenda con falta de tinte. Y peor aún que es que unas elecciones generales caigan en verano, dónde va a parar: la muerte en vida. Al margen de teorías y análisis sesudos (o no tanto), también son ganas de ponerse a los periodistas en contra: pídele objetividad y rigor a quien, tras pelarse con toda la redacción para cogerse justo esa segunda quincena de julio, se queda compuesto y sin vacaciones en Torrevieja.

Pedro Sánchez, después de ver la muerte de cerca, ha adoptado la filosofía de Richie Faulkner: si tienes que convocar elecciones, hazlo, porque realmente no sabes cuánto tiempo te queda. Pensaba que el presidente era 'indie' porque le molaban los Lori Meyers, pero nos ha salido 'heavy'. Mucho.